JESSE LEACH: «Мне было непросто петь песни прошлого вокалиста KILLSWITCH ENGAGE»



JESSE LEACH в недавнем интервью спросили, резонируют ли с его личным мироощущением песни, которые были написаны KILLSWITCH ENGAGE с Howard'ом Jones'ом на том же уровне, что и песни, написанные с ним:



«Сейчас уже да. Я бы сказал, что, когда я только начал их петь, мне было немного сложно, потому что я никогда раньше этого не делал. Я бы сказал, что я никогда по-настоящему не слышал песню или не вдавался в ее текст, и мне не приходилось ее исполнять. Одно дело, когда ты поешь в своей машине, и ты как бы ощущаешь связь с композицией и другое дело, когда я стою перед людьми, они смотрят на меня, и я должен преподнести все это искренне. Так что для меня это была попытка осмыслить то, о чем, как мне казалось, думал Howard в те далекие-далекие дни. Для меня, после целого тура с исполнением этих песен каждый вечер, это настоящая находка. Я испытываю такие эмоции, которые мне понятны, — знаете, скучаю по кому-то в дороге, пою "The End Of Heartache", когда каждую ночь думаю о своей жене, о своей семье. Так что потребовалось некоторое время, но теперь не имеет значения, песня Howard'a это или моя песня, я делаю все, что в моих силах, чтобы присутствовать в них. Потому что я написал свою собственную историю, которая теперь связана с ними.



Это сложно, чувак. И я понимаю в целом, что люди предпочитают этого [певца] тому [другому] — я полностью понимаю ситуацию, ведь у меня такие же отношения с VAN HALEN; я понимаю это — но в то же время, если ты нынешний певец и поешь чей-то чужой материал, то самое меньшее, что вы можете сделать, — это выложиться на все сто процентов, чтобы показать людям подлинное исполнение, показать им, что в этой песне вы ее проживаете. Ты есть, ты ее чувствуешь — для меня это очень важно!»







