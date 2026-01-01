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*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
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Killswitch Engage

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KILLSWITCH ENGAGE могут начать работу в следующем году



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Jesse Leach в недавнем интервью подтвердил, что дополнительные песни, записанные во время работы над альбомом KILLSWITCH ENGAGE «This Consequence» (2025), обязательно будут выпущены.

«Всего мы записали 14 треков, и четыре из них не попали на альбом. Один уже был выпущен без лишнего шума на благотворительном сборнике для поддержки приюта для животных. Сейчас он доступен на CD.

И, насколько я понимаю, мы снова работаем с той же компанией и собираемся выпустить через нее еще одну песню. А две оставшиеся, надеюсь, увидят свет в ближайшие пару месяцев в виде би-сайда на семидюймовом виниле».

Когда интервьюер отметил, что сегодня многие группы предпочитают выпускать по одной-две песни вместо полноформатных альбомов, Jesse признался, что ему нравится подобный подход:

«Я совершенно не против EP. Мне кажется, это действительно хорошая идея — быстро записать несколько вещей и выпустить их. Мы никогда раньше так не делали, но сейчас уже обсуждаем возможность выпускать EP просто ради удовольствия. Это значительно ускоряет весь процесс по сравнению с работой над полноценным альбомом».

По словам Leach'a, подобный формат позволил бы использовать сильный материал, который зачастую остается за бортом релизов:

«Мы постоянно пишем огромное количество песен, и некоторые из них даже не попадают на альбом. Так почему бы не сосредоточиться на пяти-шести действительно хороших композициях и не выпустить EP, семидюймовый или десятидюймовый винил с эксклюзивным оформлением и всякими интересными бонусами для коллекционеров? Так что мы всерьез обсуждаем подобные идеи на будущее».

Говоря о следующем релизе KILLSWITCH ENGAGE, Jesse предположил, что работа над новым материалом начнется не раньше следующего года:

«Думаю, мы займемся чем-то новым в начале следующего года или ближе к его середине. Всё зависит от спроса на гастроли и от того, в каком состоянии будут находиться головы у всех участников группы. Писать музыку во время туров очень сложно, а у нас впереди три тура подряд. Но разговоры о следующем релизе уже точно начались».

Отдельно Jesse рассказал о том, как сегодня строится процесс написания песен в KILLSWITCH ENGAGE:

«Каждый из остальных четырех парней делает собственные демозаписи. Они присылают либо наборы риффов, которые хорошо сочетаются друг с другом, либо полностью готовые композиции с барабанами и всеми остальными партиями. После этого все вместе начинают разбирать материал и дорабатывать его».

Особенно ему нравится наблюдать за тем, как идеи разных участников объединяются в одну песню:

«Мне очень нравится смотреть, как кто-то приносит несколько риффов, а у кого-то другого появляется своя идея в ответ. Во время работы над последним альбомом мы несколько раз собирались в одной комнате и просто джемовали. Было четыре или пять таких сессий. Кто-то приносил интересный рифф, а потом буквально видишь, как у другого человека загорается лампочка над головой: “О, у меня появилась идея”.

И наблюдать за тем, как песня рождается прямо на глазах, как она принимает форму в реальном времени, — это то, что я люблю больше всего!»




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