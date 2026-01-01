29 июн 2026



Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Мы готовы выпускать синглы»



Jesse Leach в недавнем интервью рассказал, как он и его коллеги по группе относятся к выпуску полноформатных альбомов и не задумываются ли о том, чтобы в будущем сосредоточиться на синглах.



«Мне кажется, нужно идти в ногу со временем. Сейчас алгоритмы цифровых платформ явно отдают предпочтение синглам. Они продвигают небольшие релизы, а не большие альбомы. Но если у вашей группы есть четкое видение и вы хотите оставаться коллективом, который выпускает полноценные пластинки, — отлично. Стойте на своем.



Мы же открыты ко всему, что реально работает и имеет смысл. Так что я совершенно не удивлюсь, если в будущем мы изменим формат релизов.



Но, по большому счету, самое важное — говорит ли музыка сама за себя? Попадают ли тексты в цель? Хорошие ли это песни? Можем ли мы ими гордиться? Вот что сегодня имеет значение, а не то, в каком формате они выходят — EP, LP или просто сингл. Если материал хорош, значит, он хорош. И какая, по сути, разница? Именно так я на это смотрю».







+0 -1



просмотров: 112

