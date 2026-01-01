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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Политики пользуются поляризацией для удержания власти»



Фронтмен KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach рассказал о том, как политики используют поляризацию как стратегический инструмент для удержания власти и мобилизации лояльных избирателей, превращая выборы в вопрос экзистенциального противостояния:



«Я каждый вечер специально говорю об этом со сцены: самое мощное оружие, которое используют те, кто у власти — безымянные силы, стоящие за всем этим, не те люди, которых мы видим в соцсетях и по телевизору; это всего лишь марионетки. Я говорю о настоящих Dr. Evils этого мира, которых мы не видим. Именно они выигрывают от нашего разделения и превращают его в оружие — неважно, какому Богу ты молишься, кого ты любишь, за кого голосуешь. Ничего из этого не имеет значения. Важно только одно — человечность.



Между нами, людьми, на самом деле гораздо больше невероятного сходства. Наши различия очень незначительны, но именно на них и строится вся эта игра в divide, rule and conquer — разделяй, властвуй и покоряй. Быть принимающим, сострадательным, терпимым — это и есть настоящий бунт. И, надеюсь, это открывает пространство для разговора, а не для ссор из-за наших различий.



Я сам много путешествую, и бывало, встречал людей, с которыми не согласен. Я не отталкиваю их, не блокирую и не отменяю. Я хочу услышать, что они скажут. И, надеюсь, сам тоже смогу что-то донести. Но очень часто в таких разговорах я и сам что-то узнаю. "А, вот почему ты так думаешь". По сути, это просто чье-то восприятие жизни. Это интерпретация. И я открыт к тому, что могу ошибаться, быть неправ, и менять свою точку зрения, если это служит большей цели и действительно имеет смысл.



Так что открывать диалог — вот, пожалуй, лучшее слово для этого. Сострадание, безусловно, именно это и есть моя цель на сто процентов. Это моя молитва перед выходом на сцену. Это моя медитация. Это то, что я пытаюсь передать языком тела — любовь и принятие.



Я хочу, чтобы люди получали удовольствие и радовались тому, что мы делаем, но я также хочу, чтобы они уходили с посланием, чтобы они уносили этот свет с собой и передавали его дальше, потому что миру он очень нужен».



Когда его спросили, не ловит ли он себя на том, что сам бывает «в какой-то степени зависим от возмущения», особенно в мире, где соцсети поощряют эмоциональные посты алгоритмами, реакциями и одобрением окружающих, Jesse ответил:



«Я бы не сказал, что я зависим от этого. Более того, в молодости я как раз избегал этого, и, думаю, это тоже нездорово. На самом деле, и одержимость гневом, и полное его избегание — это одинаково нездорово. Если уж на то пошло, я понял, что гнев, как и любая другая эмоция, имеет корень, и, как мне кажется, корень гнева — это страх. Страх того, что может случиться со мной. Страх того, что может случиться с другими людьми.



Так что настоящий враг, если совсем по-Yoda и по-STAR WARS, — это ненависть. Ненависть и страх... Думаю, ненависть тоже рождается из страха. Страх — вот настоящий враг. Именно он порождает все эти более уродливые эмоции.



Поэтому нужно добираться до сути: почему ты вообще так себя чувствуешь, почему тебя это приводит в ярость. Нужно проходить через этот гнев, размышлять о нем. Тогда у тебя появляется перспектива, которая может чему-то научить. Появляется точка зрения, в которой есть сострадание, потому что ты понимаешь, что в глубине души все мы — просто люди, которые хотят быть любимыми. Мы хотим, чтобы нас слышали. Мы хотим, чтобы нас понимали.



И вот я снова возвращаюсь к слову "сострадание", потому что именно им мне и приходится отвечать на ту злость, которая царит в Интернете. Я думаю, что людей, которые разбрасываются ненавистью и яростью, и так уже достаточно. Этого хватает. И я могу это понять, но это не мой дар.



Я не тот человек, который может выйти на передовую и орать на кого-то только потому, что мне не нравится то, что он делает. Я скорее тот, кто говорит: "Эй, давайте разберемся во всем вместе". Мне кажется, нам нужно больше таких голосов. И это просто мой дар. Я не очень умею спорить и злиться на людей. В таких состояниях я теряю себя, и мне это не нравится. Поэтому я стараюсь оставаться в центре любви и использовать ее как свое оружие — чтобы противостоять гневу, ненависти и страху».







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