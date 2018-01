29 янв 2018



Вокалист ANTHRAX исполнил DIO с KILLSWITCH ENGAGE Вокалист ANTHRAX Joey Belladonna исполнил хит DIO "Holy Diver" вместе с KILLSWITCH ENGAGE на выступлении 27 января в Sherman Theater, Stroudsburg, Pennsylvania, — видео доступно ниже.









ANTHRAX will release its long-awaited live-in-concert DVD, "Kings Among Scotland", on April 27 via Megaforce.









