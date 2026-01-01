Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Новое видео DIMMU BORGIR 29
*Новое видео BLUE MEDUSA 25
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Новое видео DIMMU BORGIR 29
*Новое видео BLUE MEDUSA 25
Ratt

30 мар 2026 : 		 BOBBY BLOTZER: «Я хочу продолжать с RATT»

2 фев 2026 : 		 Вокалист RATT: «Была б возможность, я бы сделал все иначе»

24 сен 2025 : 		 Вокалист RATT: «Я был аферистом, и это сработало»

6 сен 2025 : 		 Вокалист RATT ответил, почему 80-е были столь магическими

16 май 2025 : 		 Новое видео RATT

21 ноя 2024 : 		 STEPHEN PEARCY: «MÖTLEY CRÜE никогда бы не согласились играть после RATT»

12 окт 2024 : 		 Нереализованный трек RATT

21 сен 2024 : 		 RATT переиздают дебютный альбом

8 июн 2024 : 		 Вокалист RATT вспоминает времена на Atlantic

11 апр 2024 : 		 Сборник редкостей от RATT

18 мар 2024 : 		 WARREN DeMARTINI исполнил классику RATT

27 июл 2023 : 		 Басист RATT: «Если ты попадал в студию, это уже было огромным достижением»

14 июл 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о классическом составе RATT: «Может, нам суждено было быть всего десять лет»

24 июн 2023 : 		 Басист RATT: «Мы были крутой концертной группой»

10 июн 2023 : 		 RATT и еще пара групп стояли у истоков сцены Sunset Strip

23 май 2023 : 		 BOBBY BLOTZER — о комментарии, что RATT круче MÖTLEY CRÜE: «Из мухи раздули слона»

22 май 2023 : 		 BOBBY BLOTZER — о комментарии, что RATT круче MÖTLEY CRÜE: «Из мухи раздули слона»

9 май 2023 : 		 BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE в музыкальном плане»

10 апр 2023 : 		 Бокс-сет RATT выйдет летом

14 мар 2023 : 		 Видео полного выступления RATT

6 сен 2022 : 		 RATT заслуживают собраться хотя бы однажды

6 сен 2022 : 		 STEPHEN PEARCY сожалеет, что так и не выступил с оригинальным составом RATT

12 июн 2022 : 		 RATT должны были поехать в тур этим летом

5 май 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о классическом составе RATT

24 фев 2022 : 		 METALLICA и RATT на юбилейном выпуске Metal Massacre

14 янв 2022 : 		 JOHN CORABI — музыкантам RATT: «Оставьте своё эго за дверью и соберите классический состав»
BOBBY BLOTZER: «Я хочу продолжать с RATT»



BOBBY BLOTZER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли правда в слухах о том, что классический состав RATT поедет в тур с MÖTLEY CRÜE:

«Я слышал это от людей. Кажется, я видел, как Nikki [Sixx, басист MÖTLEY CRÜE] написал [в соцсетях] — не помню, что именно, — что-то вроде: «Да, мы пытаемся привлечь группы [к участию в наших турах]. Мы ходим по кругу, по кругу, по кругу». И если это не прямое указание RATT «соберитесь с мыслями или проваливайте», то я не знаю, что тогда. Но, думаю, это то, что должно произойти.

Не знаю, чувак. Я больше не дружу с этими парнями — просто мы все пошли разными путями. Но было бы круто, если бы MÖTLEY и RATT выступили вместе. Это был бы отличный двойной концерт. Люди бы с удовольствием это посмотрели».

После того как интервьюер заметил, что «совершенно очевидно», что Bobby хочет «еще раз встретиться со всеми фанатами RATT», он сказал:

«Конечно. Да, чувак. Мне это нужно. Это завершение. Я хочу попрощаться с фанатами, [которые] так долго нам помогали. Я бы не сказал, что это праздник, но на прошлой неделе исполнилось 44 года с тех пор, как я присоединился к RATT, и тогда же у меня родился сын». Ему был месяц, когда я официально присоединился к RATT 12 марта 1982 года».




