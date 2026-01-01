BOBBY BLOTZER: «Я хочу продолжать с RATT»



BOBBY BLOTZER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли правда в слухах о том, что классический состав RATT поедет в тур с MÖTLEY CRÜE:



«Я слышал это от людей. Кажется, я видел, как Nikki [Sixx, басист MÖTLEY CRÜE] написал [в соцсетях] — не помню, что именно, — что-то вроде: «Да, мы пытаемся привлечь группы [к участию в наших турах]. Мы ходим по кругу, по кругу, по кругу». И если это не прямое указание RATT «соберитесь с мыслями или проваливайте», то я не знаю, что тогда. Но, думаю, это то, что должно произойти.



Не знаю, чувак. Я больше не дружу с этими парнями — просто мы все пошли разными путями. Но было бы круто, если бы MÖTLEY и RATT выступили вместе. Это был бы отличный двойной концерт. Люди бы с удовольствием это посмотрели».



После того как интервьюер заметил, что «совершенно очевидно», что Bobby хочет «еще раз встретиться со всеми фанатами RATT», он сказал:



«Конечно. Да, чувак. Мне это нужно. Это завершение. Я хочу попрощаться с фанатами, [которые] так долго нам помогали. Я бы не сказал, что это праздник, но на прошлой неделе исполнилось 44 года с тех пор, как я присоединился к RATT, и тогда же у меня родился сын». Ему был месяц, когда я официально присоединился к RATT 12 марта 1982 года».







