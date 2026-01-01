20 июн 2026



Переиздание RATT выйдет летом



31 июля по случаю сорокалетия состоится выход юбилейной версии альбома RATT "Dancing Undercover":



Pearcy: «С "Dancing Undercover", в основном, мы с Robbin'ом, хотели вернуться к тому, что было между EP RATT и альбомом "[Out Of The] Cellar". Возможно, другие ребята думали по-другому, и, возможно, у нас начали появляться разногласия, но мы все были поглощены творчеством. Мне понравилась пластинка, и в течение минуты или около того мы с Robbin добивались того, чего хотели, насколько это было в наших силах. Мы хотели сделать альбом более жестким. В то время мы были невероятно увлечены выступлениями. Было сложно найти свободное время для написания материала и подготовки к продюсированию»



Трек-лист:



Side A



01. Dance (Pearcy, Crosby, DeMartini, Hill)

02. One Good Lover (Crosby, Pearcy)

03. Drive Me Crazy (Pearcy, Crosby, DeMartini, Blotzer)

04. Slip Of The Lip (DeMartini, Pearcy, Croucier)

05. Body Talk (DeMartini, Pearcy, Croucier)



Side B



01. Looking For Love (Crosby, Pearcy, Croucier)

02. 7th Avenue (DeMartini, Pearcy, Croucier)

03. It Doesn't Matter (Croucier, Pearcy)

04. Take A Chance (DeMartini, Pearcy, Crosby, Croucier)

05. Enough Is Enough (DeMartini, Pearcy, Crosby, Croucier)







+0 -0



просмотров: 131

