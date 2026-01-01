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JOHN CORABI: «Если бы можно было вернуться назад, я, возможно, не ушел бы из THE SCREAM ради MÖTLEY CRÜE»



JOHN CORABI, ставший вокалистом MÖTLEY CRÜE в 1992 году после ухода Vince Neil, вновь вспомнил период, проведенный в группе.



«Я очень благодарен MÖTLEY CRÜE за тот шанс, который они мне дали. И, если говорить абсолютно честно, никто лучше меня не понимает, что, окажись я не в MÖTLEY CRÜE, моя карьера могла бы сложиться совсем иначе. Я не утверждаю, что у меня вообще не было бы карьеры, но участие в этой группе определенно помогло мне оказаться там, где я нахожусь сейчас. THE DEAD DAISIES, скорее всего, даже не позвали бы меня, если бы за моей спиной не было вывески "John Corabi из MÖTLEY CRÜE".



Поэтому я благодарен за эту возможность. Мне очень нравится тот альбом, который мы записали вместе. Но при этом я не из тех людей, кто живет прошлым. Я твердо убежден: нужно смотреть вперед через лобовое стекло. Иногда можно бросить взгляд в зеркало заднего вида, убедиться, что позади всё в порядке, — и снова двигаться вперед».



На вопрос, что бы он сказал самому себе, если бы мог вернуться в прошлое, незадолго до вступления в MÖTLEY CRÜE, Corabi ответил:



«Да, наверное, сказал бы кое-что. Возможно, я бы вообще не ушел из THE SCREAM. Если бы была возможность вернуться назад, я бы остановил себя и сказал: "Подожди минуту. Давай хорошенько подумаем. Ты собираешься уйти из группы, которая уверенно набирает обороты, ради коллектива, который в итоге выгонит тебя всего через четыре года"».



Он признался, что ему не нравится, когда его называют «музыкантом-наемником».



«Есть одно слово, которое часто используют, говоря обо мне, и оно меня немного раздражает. Это слово "journeyman". Не то чтобы оно меня бесило, но всё же.



Просто ничего из этого не было запланировано. Я никогда не говорил: "Да пошли вы, я ухожу". Всё складывалось так, как складывались карты. Кто мог знать, что мне позвонят и предложат место в MÖTLEY CRÜE? Кто мог предположить, что MÖTLEY потом вернут Vince'a? Кто мог знать, что UNION не получат никакой поддержки от людей, которые действительно могли что-то изменить?



Так всё и продолжалось — одно событие за другим. А ведь мне бы гораздо больше хотелось сейчас сидеть здесь и обсуждать уже пятнадцатый альбом THE SCREAM».



Corabi добавил, что, если бы действительно получил шанс изменить прошлое, то дал бы себе еще один совет.



«Возможно, я бы сказал себе не уходить из THE SCREAM. Но если уж я всё-таки оказался бы в MÖTLEY, то обязательно предупредил бы себя: "Не привязывайся ко всему настолько эмоционально".



Самым тяжелым во всей этой истории для меня было ощущение, будто я теряю троих друзей. До сих пор время от времени я общаюсь с Tommy, иногда — с Mick'ом. А вот с Nikki мы вообще не поддерживаем никакой связи. И, если честно, меня это немного огорчает.



Наверное, только это я и сказал бы самому себе: внимательно читай всё, что написано мелким шрифтом. Не привязывайся слишком сильно. Если уж оказался в группе — просто делай свою работу, выкладывайся по максимуму и двигайся дальше».







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