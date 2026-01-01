JOHN CORABI: «Если бы можно было вернуться назад, я, возможно, не ушел бы из THE SCREAM ради MÖTLEY CRÜE»

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JOHN CORABI: «Импичмент разделит нас ещё больше»
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5 апр 2019 :
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Концертный релиз JOHN CORABI выйдет зимой
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MICK MARS и JOHN CORABI в студии
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JOHN CORABI планирует выпустить DVD
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Видео с выступления JOHN CORABI
7 май 2015 :
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JOHN CORABI понимает, почему MÖTLEY CRÜE хотят закончить
15 мар 2015 :
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JOHN CORABI исполняет MÖTLEY CRÜE
6 мар 2015 :
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JOHN CORABI обсуждал работу с гитаристом MÖTLEY CRÜE
27 ноя 2014 :
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JOHN CORABI исполняет песню MÖTLEY CRÜE
24 окт 2014 :
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JOHN CORABI: «Я не думаю, что рок мёртв»
15 апр 2014 :
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Видео с выступления JOHN CORABI
7 ноя 2013 :
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JOHN CORABI в акустике
2 фев 2013 :
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JOHN CORABI: Меня достали сравнения с парнем, о котором 5 лет мне говорили - им быть не надо".
26 дек 2012 :
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JOHN CORABI об отношениях с MÖTLEY CRÜE
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JOHN CORABI выступил с трибьют группой KISS
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JOHN CORABI: новая песня
30 окт 2012 :
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JOHN CORABI: новая песня
10 окт 2012 :
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Версия песни MÖTLEY CRÜE от JOHN CORABI
28 сен 2012 :
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JOHN CORABI исполнил песню из 'Unplugged'
10 июл 2012 :
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Обложка акустического CD JOHN CORABI
8 июн 2012 :
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JOHN CORABI в гостях на альбоме BABYJANE
6 апр 2012 :
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JOHN CORABI: семплы с нового релиза
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JOHN CORABI: «Если бы можно было вернуться назад, я, возможно, не ушел бы из THE SCREAM ради MÖTLEY CRÜE»
JOHN CORABI, ставший вокалистом MÖTLEY CRÜE в 1992 году после ухода Vince Neil, вновь вспомнил период, проведенный в группе.
«Я очень благодарен MÖTLEY CRÜE за тот шанс, который они мне дали. И, если говорить абсолютно честно, никто лучше меня не понимает, что, окажись я не в MÖTLEY CRÜE, моя карьера могла бы сложиться совсем иначе. Я не утверждаю, что у меня вообще не было бы карьеры, но участие в этой группе определенно помогло мне оказаться там, где я нахожусь сейчас. THE DEAD DAISIES, скорее всего, даже не позвали бы меня, если бы за моей спиной не было вывески "John Corabi из MÖTLEY CRÜE".
Поэтому я благодарен за эту возможность. Мне очень нравится тот альбом, который мы записали вместе. Но при этом я не из тех людей, кто живет прошлым. Я твердо убежден: нужно смотреть вперед через лобовое стекло. Иногда можно бросить взгляд в зеркало заднего вида, убедиться, что позади всё в порядке, — и снова двигаться вперед».
На вопрос, что бы он сказал самому себе, если бы мог вернуться в прошлое, незадолго до вступления в MÖTLEY CRÜE, Corabi ответил:
«Да, наверное, сказал бы кое-что. Возможно, я бы вообще не ушел из THE SCREAM. Если бы была возможность вернуться назад, я бы остановил себя и сказал: "Подожди минуту. Давай хорошенько подумаем. Ты собираешься уйти из группы, которая уверенно набирает обороты, ради коллектива, который в итоге выгонит тебя всего через четыре года"».
Он признался, что ему не нравится, когда его называют «музыкантом-наемником».
«Есть одно слово, которое часто используют, говоря обо мне, и оно меня немного раздражает. Это слово "journeyman". Не то чтобы оно меня бесило, но всё же.
Просто ничего из этого не было запланировано. Я никогда не говорил: "Да пошли вы, я ухожу". Всё складывалось так, как складывались карты. Кто мог знать, что мне позвонят и предложат место в MÖTLEY CRÜE? Кто мог предположить, что MÖTLEY потом вернут Vince'a? Кто мог знать, что UNION не получат никакой поддержки от людей, которые действительно могли что-то изменить?
Так всё и продолжалось — одно событие за другим. А ведь мне бы гораздо больше хотелось сейчас сидеть здесь и обсуждать уже пятнадцатый альбом THE SCREAM».
Corabi добавил, что, если бы действительно получил шанс изменить прошлое, то дал бы себе еще один совет.
«Возможно, я бы сказал себе не уходить из THE SCREAM. Но если уж я всё-таки оказался бы в MÖTLEY, то обязательно предупредил бы себя: "Не привязывайся ко всему настолько эмоционально".
Самым тяжелым во всей этой истории для меня было ощущение, будто я теряю троих друзей. До сих пор время от времени я общаюсь с Tommy, иногда — с Mick'ом. А вот с Nikki мы вообще не поддерживаем никакой связи. И, если честно, меня это немного огорчает.
Наверное, только это я и сказал бы самому себе: внимательно читай всё, что написано мелким шрифтом. Не привязывайся слишком сильно. Если уж оказался в группе — просто делай свою работу, выкладывайся по максимуму и двигайся дальше».
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