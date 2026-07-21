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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 40
*Новое видео ANTHRAX 34
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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Staind

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21 июл 2026 : 		 Вокалист STAIND против подкладок на концертах

7 июл 2026 : 		 Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды, прадеды, тети и дяди переворачивались в могилах, наблюдая, как мы из страха добровольно отдаем одну свободу за другой»

4 июл 2026 : 		 Вокалист STAIND: «Я считаю, что терпимость без убеждений — это позиция человека, у которого нет принципов»

20 июн 2026 : 		 Вокалист STAIND представил новый трек

16 июн 2026 : 		 Концертный релиз STAIND выйдет летом

6 июн 2026 : 		 Гитарист STAIND очень доволен новым альбомом

24 май 2026 : 		 Вокалист STAIND представил новый трек

23 май 2026 : 		 STAIND завершили работу над альбомом

14 сен 2025 : 		 MIKE MUSHOK о туровой активности STAIND

6 сен 2025 : 		 STAIND работают над новым материалом

25 авг 2025 : 		 Вокалист STAIND: «SPRINGSTEEN одурачил многих американцев»

21 апр 2025 : 		 Гитарист STAIND: «Я не получал чеков от лейбла за 25 лет»

15 авг 2024 : 		 Вокалист STAIND получил награду

11 авг 2024 : 		 STAIND перевыпустили альбом

31 июл 2024 : 		 Вокалист STAIND: «Дерьма в моей жизни было много»

31 май 2024 : 		 STAIND первые

20 май 2024 : 		 AARON LEWIS почтил память барабанщика STAIND

20 май 2024 : 		 Умер один из основательй STAIND

1 май 2024 : 		 Новое видео вокалиста STAIND

19 апр 2024 : 		 DOROTHY в новом видео STAIND

12 апр 2024 : 		 Новое видео вокалиста STAIND

17 мар 2024 : 		 Новая песня вокалиста STAIND

26 фев 2024 : 		 Новая песня вокалиста STAIND

29 янв 2024 : 		 Гитарист STAIND: «Электроника пошла нам на пользу!»

19 янв 2024 : 		 STAIND опять первые

14 янв 2024 : 		 Новая песня вокалиста STAIND
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|||| 21 июл 2026

Вокалист STAIND против подкладок на концертах



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AARON LEWIS в программе "The Anchormen" раскритиковал группы, использующие заранее записанные треки на концертах:

«Честно говоря, мне кажется, что то, о чём я сейчас буду говорить, лишает зрителя, который собирается пойти на концерт, части удовольствия. В наши дни чаще всего бывает так, что под то, что играется на сцене, подкладываются готовые треки. Сама группа могла бы отложить инструменты и уйти со сцены, и зрители в зале едва ли это заметили бы, если бы не смотрели на сцену и не видели, как все уходят. И это правда. Истинная правда. Во время последних трёх или четырёх туров, которые мы провели, мы были единственными, кто не использовал фонограммы».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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21 июл 2026
Altair21
Да под плюсы давно уже большинство ебашит, на видео может и не заметишь, а вот когда в зале находишься тут прям палево
21 июл 2026
Altair21
Да под плюсы давно уже большинство ебашит, на видео может и не заметишь, а вот когда в зале находишься тут прям палево
21 июл 2026
Mister
У Decaptated имхо это странновато выглядит, когда подкладом ритм гитара идет. Сессионщика не взять или без ритм гитары? Да, менее плотно бы звучало, но аутентично
21 июл 2026
i
industrialist
Именитые этим и грешат, хочешь насладиться живым звуком - ходи на концерты начинающих группок
просмотров: 656

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