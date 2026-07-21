21 июл 2026



Вокалист STAIND против подкладок на концертах



AARON LEWIS в программе "The Anchormen" раскритиковал группы, использующие заранее записанные треки на концертах:



«Честно говоря, мне кажется, что то, о чём я сейчас буду говорить, лишает зрителя, который собирается пойти на концерт, части удовольствия. В наши дни чаще всего бывает так, что под то, что играется на сцене, подкладываются готовые треки. Сама группа могла бы отложить инструменты и уйти со сцены, и зрители в зале едва ли это заметили бы, если бы не смотрели на сцену и не видели, как все уходят. И это правда. Истинная правда. Во время последних трёх или четырёх туров, которые мы провели, мы были единственными, кто не использовал фонограммы».







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