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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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Queen

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Концертное видео QUEEN



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We Are The Champions (Mannheim, 21.07.1986), концертное видео QUEEN, доступно для просмотра. Этот ролик был показан в программе Rock-Sommer 13 сентября 1986 года.




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