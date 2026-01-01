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Концертное видео QUEEN



We Are The Champions (Mannheim, 21.07.1986), концертное видео QUEEN, доступно для просмотра. Этот ролик был показан в программе Rock-Sommer 13 сентября 1986 года. http://www.queenonline.com







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