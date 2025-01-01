Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео TESTAMENT 77
*Умер вокалист AT THE GATES 29
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео TESTAMENT 77
*Умер вокалист AT THE GATES 29
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
[= ||| все новости группы



*

Queen

*



19 сен 2025 : 		 QUEEN отметят юбилей "A Night At The Opera"

5 сен 2025 : 		 Andrea Bocelli исполнил кавер-версию хита QUEEN

20 мар 2025 : 		 Будет ли от QUEEN что-то новое?

16 фев 2025 : 		 Новый миллиард QUEEN

25 янв 2025 : 		 Queen The Greatest Special

25 дек 2024 : 		 Концертное видео QUEEN

23 дек 2024 : 		 Queen The Greatest Special

14 дек 2024 : 		 Queen The Greatest Special

24 ноя 2024 : 		 Концертное видео QUEEN

11 ноя 2024 : 		 Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 3

2 ноя 2024 : 		 Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 2

28 окт 2024 : 		 Обновленное видео QUEEN

23 окт 2024 : 		 JOHN DEACON принимает решения в QUEEN

20 окт 2024 : 		 Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 1

17 окт 2024 : 		 BRIAN MAY представляет QUEEN I

16 окт 2024 : 		 ROGER TAYLOR о новой музыке QUEEN: «А почему бы и не...»

13 окт 2024 : 		 Концертное видео QUEEN

8 окт 2024 : 		 Тизер нового релиза QUEEN

26 сен 2024 : 		 Новое видео QUEEN

15 сен 2024 : 		 Новое видео QUEEN

14 сен 2024 : 		 Гитарист QUEEN пересобрал первый альбом

15 июл 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет QUEEN

21 июн 2024 : 		 Sony Music купит каталог QUEEN за миллиард фунтов

8 июн 2024 : 		 Каталог QUEEN может уйти за миллиард

23 апр 2024 : 		 Трейлер нового релиза QUEEN

18 мар 2024 : 		 Концертный релиз QUEEN выйдет весной
Показать далее
| - |

|||| сегодня

QUEEN отметят юбилей "A Night At The Opera"



zoom
QUEEN отметят юбилей альбома "A Night At The Opera" и сингла "Bohemian Rhapsody" выпуском специальных виниловых версий — альбом будет доступен на прозрачном белом виниле с золотой наклейкой 18 октября в Великобритании и 17 в остальных странах. Сингл, который провел восемь недель на первом месте в Великобритании, будет выпущен 31 октября на прозрачном голубом 12"-виниле, эксклюзивном picture-диске и на голубой кассете. За все отвечают Universal, кроме США, где релизом занимаются Hollywood Records.

«'A Night At The Opera' имел для нас огромное значение, он открыл для нас весь мир» — сказал сэр Brian May.

«Мы были на пике нашей решительности. Казалось, что нет ничего, что мы не могли бы сделать, и это видно на этом альбоме» — добавляет Roger Taylor.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 101

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом