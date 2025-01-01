сегодня



QUEEN отметят юбилей "A Night At The Opera"



QUEEN отметят юбилей альбома "A Night At The Opera" и сингла "Bohemian Rhapsody" выпуском специальных виниловых версий — альбом будет доступен на прозрачном белом виниле с золотой наклейкой 18 октября в Великобритании и 17 в остальных странах. Сингл, который провел восемь недель на первом месте в Великобритании, будет выпущен 31 октября на прозрачном голубом 12"-виниле, эксклюзивном picture-диске и на голубой кассете. За все отвечают Universal, кроме США, где релизом занимаются Hollywood Records.



«'A Night At The Opera' имел для нас огромное значение, он открыл для нас весь мир» — сказал сэр Brian May.



«Мы были на пике нашей решительности. Казалось, что нет ничего, что мы не могли бы сделать, и это видно на этом альбоме» — добавляет Roger Taylor.







