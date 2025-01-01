QUEEN отметят юбилей "A Night At The Opera"

17 мар 2024 :
Гитарист QUEEN о Фредди Меркьюри: «Он был мастером риффов»
29 фев 2024 :
Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы
15 фев 2024 :
CAMILLE AND KENNERLY исполняют QUEEN
14 фев 2024 :
Гитарист QUEEN: «Боуи убрал мои риффы»
11 фев 2024 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
4 фев 2024 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
13 янв 2024 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
18 дек 2023 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
11 дек 2023 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
17 ноя 2023 :
Концертное видео QUEEN 1985 года
11 ноя 2023 :
QUEEN выпустили новый сингл
4 ноя 2023 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
29 окт 2023 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
22 окт 2023 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
14 окт 2023 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
10 окт 2023 :
PAUL RODGERS: «ADAM LAMBERT идеально подходит для QUEEN»
6 окт 2023 :
QUEEN + ADAM LAMBERT открыли тур
2 окт 2023 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
8 сен 2023 :
Пианино, за которым Фредди написал "Богемскую рапсодию", ушло за два миллиона+
4 сен 2023 :
Гитарист QUEEN об искусственном интеллекте: «Это не вызывает у меня радости»
27 авг 2023 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
21 авг 2023 :
Песню QUEEN про толстушек исключили из сборника лучших вещей
5 авг 2023 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
29 июл 2023 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
27 июл 2023 :
DOLLY PARTON исполняет кавер QUEEN: видео
23 июл 2023 :
DOLLY PARTON исполняет QUEEN
21 июл 2023 :
QUEEN получили BRIT Billion Award
17 июл 2023 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
9 июл 2023 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
5 июл 2023 :
Вокалист QUEEN: «Фредди Меркьюри невозможно заменить»
2 июл 2023 :
Гитарист QUEEN — о «Богемской рапсодии»: «Мы бы с удовольствием сняли продолжение»
26 июн 2023 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
4 июн 2023 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
1 июн 2023 :
Каталог QUEEN может быть продан за более чем миллиард долларов
14 май 2023 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
7 май 2023 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
24 апр 2023 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
29 мар 2023 :
BRIAN MAY: «У нас с Adam'ом всё было хорошо с самого начала»
26 мар 2023 :
Новые фигурки QUEEN
25 мар 2023 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
19 мар 2023 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
5 мар 2023 :
Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
3 мар 2023 :
Гитарист QUEEN — по поводу сиквела байопика о группе: «Очень заманчиво снять продолжение»
21 фев 2023 :
Новый эпизод от QUEEN
20 фев 2023 :
Гитарист QUEEN: «Фредди хотел бы, чтобы мы продолжали»
13 фев 2023 :
Новый эпизод от QUEEN
7 фев 2023 :
Новый эпизод от QUEEN
24 янв 2023 :
Queen The Greatest Live
20 дек 2022 :
Песню QUEEN прослушали 2 миллиарда раз
30 ноя 2022 :
Ремастированное видео QUEEN
28 ноя 2022 :
The Miracle Special от QUEEN
16 ноя 2022 :
Видео с текстом от QUEEN
15 ноя 2022 :
Трейлер нового релиза QUEEN
14 ноя 2022 :
The Miracle Special от QUEEN
9 ноя 2022 :
Видео с текстом от QUEEN
8 ноя 2022 :
Вскрытие от гитариста QUEEN
2 ноя 2022 :
Видео с текстом от QUEEN
21 окт 2022 :
Новое видео QUEEN
13 окт 2022 :
Новая песня QUEEN
27 авг 2022 :
STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, NUNO BETTENCOURT, ZAKK WYLDE присоединились к BRIAN MAY для исполнения QUEEN
21 июл 2022 :
Сборник QUEEN первым получил 7 платину в Великобритании
7 июн 2022 :
У QUEEN есть неизданный трек с Фредди
6 июн 2022 :
QUEEN + ADAM LAMBERT выступили на юбилейном концерте
8 май 2022 :
Новый релиз QUEEN выйдет летом
1 дек 2021 :
QUEEN выпустили ювелирные украшения
1 окт 2021 :
NFT от QUEEN
29 сен 2021 :
QUEEN открыли фирменный магазин
15 авг 2021 :
Пазл QUEEN выйдет осенью
11 авг 2021 :
QUEEN думают о продолжении
1 июн 2021 :
Сборник QUEEN выйдет в новой версии
9 май 2021 :
Brian May и Roger Taylor не прочь выпустить новую музыку QUEEN с Adam'ом Lambert'ом
26 мар 2021 :
Песня QUEEN получила бриллиантовый статус
15 мар 2021 :
Выходят новые фигурки QUEEN
1 мар 2021 :
Первая мобильная от QUEEN
20 фев 2021 :
Новые пазлы QUEEN
13 фев 2021 :
QUEEN хотели записать новый трек
28 янв 2021 :
ADAM LAMBERT исполняет на прослушивании в American Idol песню QUEEN
25 янв 2021 :
Вокалист QUEEN — о Дональде Трампе
26 дек 2020 :
Лучшее из нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT
3 дек 2020 :
Фэн-видео QUEEN + ADAM LAMBERT
27 ноя 2020 :
QUEEN почтили память Диего Марадоны
26 ноя 2020 :
QUEEN в TikTok
25 ноя 2020 :
Сборник QUEEN впервые попал в десятку
9 ноя 2020 :
Фрагмент нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT
29 окт 2020 :
Гитарист QUEEN рад, что остался жив после проблем со здоровьем
21 окт 2020 :
Промовидео к новой книге QUEEN
10 окт 2020 :
Вокалист QUEEN заявил, что не пытался заменить Фредди Меркьюри
17 сен 2020 :
Кавер-версия QUEEN от BOHEMIAN QUEEN
28 авг 2020 :
Фрагмент нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT
24 авг 2020 :
Представители QUEEN не прекращают попытки заставить Трампа прекратить использование песен группы
23 авг 2020 :
Концертный релиз QUEEN + ADAM LAMBERT выйдет осенью
10 авг 2020 :
QUEEN + ADAM LAMBERT выпустили карантинную версию песни на виниле и CD
23 июл 2020 :
Лучшие хиты QUEEN уже 55 недель занимают первое место в чарте каталога альбомов Billboard
13 июл 2020 :
QUEEN — о команде техников
8 июл 2020 :
Барабанщик QUEEN — о возможном продолжении «Богемской рапсодии»
5 июл 2020 :
QUEEN — о команде техников
1 июл 2020 :
Барабанщик QUEEN: «Если бы Фредди был жив, мы бы продолжали творить...»
27 июн 2020 :
QUEEN — о команде техников
25 июн 2020 :
В честь QUEEN будут выпущены марки
19 июн 2020 :
Концерт QUEEN + ADAM LAMBERT онлайн
13 июн 2020 :
Вокалист QUEEN критикует Трампа за бездействие
9 июн 2020 :
Гитарист QUEEN назван лучшим
20 май 2020 :
Музыканты QUEEN, ARCH ENEMY, EVANESCENCE, TESTAMENT, STEELHEART записали хит QUEEN
17 май 2020 :
ADAM LAMBERT о воссоздании классического сета QUEEN Live Aid
16 май 2020 :
Вокалист QUEEN: «Местные власти справляются с COVID-19 хорошо, а вот на федеральном уровне хаос»
10 май 2020 :
ADAM LAMBERT о выступлениях с QUEEN: «Я рву ж***у на британский флаг, исполняя песни Фредди»
7 май 2020 :
Гитарист QUEEN не видит продолжения для "Bohemian Rhapsody"
5 май 2020 :
QUEEN + ADAM LAMBERT выпустили сингл
22 апр 2020 :
QUEEN + ADAM LAMBERT исполнили хит на карантине
21 апр 2020 :
Музыканты QUEEN и JEFF SCOTT SOTO исполняют хит QUEEN
16 апр 2020 :
ADAM LAMBERT больше не нервничает перед выступлениями с QUEEN
7 апр 2020 :
Гитарист QUEEN о пандемии
6 мар 2020 :
ROBBIE WILLIAMS не пошёл в QUEEN
21 фев 2020 :
ADAM LAMBERT о Фредди Меркьюри: «Надеюсь, что в какой-то мере я смогу сохранить его дух»
17 фев 2020 :
QUEEN повторили сет 1985 LIVE AID
12 фев 2020 :
QUEEN + ADAM LAMBERT исполняют LED ZEPPELIN
28 янв 2020 :
Гитарист QUEEN поздравил барабанщика с присуждением почётного звания
25 янв 2020 :
Вокалист QUEEN организовал FEEL SOMETHING FOUNDATION для поддержки организаций ЛГБТИ
21 янв 2020 :
Выходит монета QUEEN
16 янв 2020 :
QUEEN + ADAM LAMBERT и ALICE COOPER примут участие в благотворительном концерте
12 янв 2020 :
Гитарист QUEEN BRIAN MAY рассказал о депрессии во время праздников, которая парализовала его «безнадёжностью» и «страхом»
8 янв 2020 :
QUEEN выпустят сборник, треки для которого выбрали фэны
3 янв 2020 :
Гитарист QUEEN отказался от мяса и стал веганом в ходе акции Veganuary
9 дек 2019 :
Видео о первом визите QUEEN в Японию
21 окт 2019 :
Профессиональное видео с выступления QUEEN + ADAM LAMBERT
17 окт 2019 :
QUEEN заблокировали свою песню в твиттере президента
16 окт 2019 :
QUEEN в эпизоде «Симпсонов»
30 сен 2019 :
Видео с выступления QUEEN + ADAM LAMBERT
2 сен 2019 :
Фрагмент DVD QUEEN + BÉJART: Ballet For Life
27 авг 2019 :
Фрагмент DVD QUEEN + BÉJART: Ballet For Life
20 авг 2019 :
Трейлер к QUEEN + BÉJART: Ballet For Life
24 июл 2019 :
Чирлидерши The Dallas Cowboys присоединились на сцене к QUEEN + ADAM LAMBERT
15 июл 2019 :
QUEEN + ADAM LAMBERT начали тур
21 июн 2019 :
Гитарист QUEEN: «ADAM LAMBERT может делать всё, что мог Фредди Меркьюри, и даже больше»
29 май 2019 :
ADAM LAMBERT: «Для меня QUEEN — это прежде всего Фредди Меркьюри»
9 май 2019 :
Гитарист QUEEN предложил снова устроить концерт в стиле Live Aid для решения проблемы изменения климата
16 апр 2019 :
Видео с текстом барабанщика QUEEN
2 апр 2019 :
Барабанщик QUEEN выпустил сольный сингл
12 мар 2019 :
Режиссёр музыкальных клипов QUEEN рассказал, что идёт обсуждение продолжения «Богемской рапсодии»
1 мар 2019 :
Байопик QUEEN выйдет в Китае без поцелуев Фредди с мужчинами
25 фев 2019 :
QUEEN + ADAM LAMBERT выступили на церемонии вручения премии «Оскар»
11 фев 2019 :
PAUL RODGERS о своём участии в группе QUEEN
28 янв 2019 :
Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1990-х
27 янв 2019 :
Биопик QUEEN сняли с премии GLAAD из-за секс-скандала с режиссёром
23 янв 2019 :
Биопик QUEEN получил пять номинаций на Оскар
13 янв 2019 :
Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1980-х
11 янв 2019 :
На показах фильма о QUEEN можно будет спеть вместе с героями
9 янв 2019 :
Видео QUEEN из реконструкции концерта Live Aid
7 янв 2019 :
Фильм о QUEEN получил награду в категории «Лучшая драма» на церемонии «Золотой глобус»
6 янв 2019 :
Гитарист ANTHRAX заявил, что QUEEN сейчас звучат даже лучше, чем 40 лет назад
31 дек 2018 :
Гитарист QUEEN о фильме
30 дек 2018 :
Фильм о QUEEN получил очередные номинации
29 дек 2018 :
Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1970-х
13 дек 2018 :
Саундтрек к фильму о QUEEN выйдет на виниле
11 дек 2018 :
"Bohemian Rhapsody" QUEEN стала самой популярной песней XX века на цифровых сервисах
7 дек 2018 :
Байопик о QUEEN получил две номинации на Золотой Глобус
28 ноя 2018 :
Лидер GUNS N' ROSES: «QUEEN — лучшая группа всех времён и народов!»
14 ноя 2018 :
В Малайзии не подвергали фильм о QUEEN большой цензуре
5 ноя 2018 :
Фильм о QUEEN собрал уже более ста миллионов долларов
30 окт 2018 :
Хит QUEEN 42 голосами
18 окт 2018 :
Фрагмент нового фильма о QUEEN
10 окт 2018 :
Лего-версия песни QUEEN
4 окт 2018 :
Рами Малек рассказал о своём видении образа Фредди Меркьюри в фильме о QUEEN «Богемская рапсодия»
10 сен 2018 :
Фрагмент из нового фильма о QUEEN
18 июл 2018 :
Новый трейлер к фильму о QUEEN
10 июл 2018 :
Лирик-видео QUEEN в караоке-стиле
20 июн 2018 :
Новое лирик-видео QUEEN в стиле караоке
16 май 2018 :
Трейлер к фильму о QUEEN
10 апр 2018 :
Видеоколлекция баллад от QUEEN
20 мар 2018 :
Видео с текстом от QUEEN
20 фев 2018 :
Новое видео QUEEN
13 янв 2018 :
QUEEN получат Грэмми
7 дек 2017 :
Брайан Сингер не будет снимать байопик QUEEN
14 ноя 2017 :
Рассказ о юбилейном издании альбома QUEEN
9 сен 2017 :
Трейлер к переизданию QUEEN
6 сен 2017 :
Переиздание QUEEN выйдет осенью
16 авг 2017 :
ADAM LAMBERT: «Первые месяцы гастролей с QUEEN были просто ужасными»
1 авг 2017 :
Обучающее видео от QUEEN
26 июл 2017 :
Обучающее видео от QUEEN
18 июл 2017 :
Обучающее видео от QUEEN
16 июл 2017 :
Селфи-видео от QUEEN + ADAM LAMBERT
11 июл 2017 :
Обучающее видео от QUEEN
4 июл 2017 :
Видео с текстом от QUEEN
28 июн 2017 :
Time-Lapse-видео QUEEN + ADAM LAMBERT
28 июн 2017 :
Обучающее видео от QUEEN
21 июн 2017 :
Видео с текстом от QUEEN
13 июн 2017 :
Обучающее видео от QUEEN
8 июн 2017 :
Выходит QUEEN-монополия
7 июн 2017 :
Обучающее видео от QUEEN
6 июн 2017 :
Видео с текстом от QUEEN
30 май 2017 :
Обучающее видео от QUEEN
25 май 2017 :
BRIAN MAY о новой 3D-книге QUEEN
25 май 2017 :
Гитарист QUEEN о событиях в Манчестере
9 май 2017 :
Видео с текстом от QUEEN
25 апр 2017 :
BRIAN MAY представил 3-D книгу о QUEEN
11 апр 2017 :
Видео с текстом от QUEEN
14 мар 2017 :
Видео с текстом от QUEEN
3 фев 2017 :
QUEEN в The Late Late Show"
17 янв 2017 :
Видео с текстом от QUEEN
28 дек 2016 :
Гитарист QUEEN о Джордже Майкле
20 дек 2016 :
Новое караоке-видео QUEEN
13 дек 2016 :
Видео с текстом от QUEEN
24 ноя 2016 :
Трейлер нового DVD QUEEN + ADAM LAMBERT
23 ноя 2016 :
Барабанщик QUEEN о возможном новом альбоме группы
2 ноя 2016 :
Видео с текстом от QUEEN
1 ноя 2016 :
Рассказ об издании нового релиза QUEEN
24 окт 2016 :
Гитарист QUEEN отменил все выступления
18 окт 2016 :
Видео с текстом от QUEEN
5 окт 2016 :
Новый релиз QUEEN выйдет в ноябре
22 июл 2016 :
QUEEN недовольны тем, что Трамп вновь использовал их песню
6 июл 2016 :
QUEEN - лучшие!
15 июн 2016 :
ADAM LAMBERT о выступлениях с QUEEN: «Я такой же фэн, как и любой слушатель в зале»
3 июн 2016 :
Концертное видео QUEEN + ADAM LAMBERT
17 май 2016 :
BRIAN MAY о туре QUEEN: «Я рад, что мы можем этим заниматься!»
10 май 2016 :
Рассказ об альбоме QUEEN
9 мар 2016 :
Новое видео QUEEN
1 мар 2016 :
Гитарист QUEEN исполняет в акустике "39"
23 фев 2016 :
Третья часть "Days Of Our Lives" QUEEN
16 фев 2016 :
Вторая часть "Days Of Our Lives" QUEEN
9 фев 2016 :
Первая часть "Days Of Our Lives" QUEEN
25 дек 2015 :
Фрагмент нового DVD QUEEN
24 ноя 2015 :
ADAM LAMBERT изучал записи Фредди с QUEEN
23 ноя 2015 :
Видео с выступления QUEEN
17 ноя 2015 :
Официально видео с выступления QUEEN + ADAM LAMBERT
11 ноя 2015 :
Рассказ о делюкс-издании нового релиза QUEEN
1 ноя 2015 :
Документальный фильм о "Bohemian Rhapsody” QUEEN
22 окт 2015 :
Концертный релиз QUEEN выйдет в ноябре
18 окт 2015 :
QUEEN получат награду "Живые легенды"
1 окт 2015 :
Видео с выступления QUEEN + ADAM LAMBERT
22 сен 2015 :
Гитарист QUEEN: «Adam похож на Фредди во взаимодействии с публикой»
21 сен 2015 :
Видео полного выступления QUEEN + Adam Lambert
8 сен 2015 :
Тизеры нового бокс-сета QUEEN
1 сен 2015 :
Тизеры нового бокс-сета QUEEN
27 июл 2015 :
Трейлер винилового бокс-сета QUEEN
5 июл 2015 :
ADAM LAMBERT "ощущает уверенность" замения Фредди в QUEEN
26 июн 2015 :
QUEEN выпустят пиво
24 июн 2015 :
BRIAN MAY играет в официальную игру QUEEN
27 май 2015 :
BRIAN MAY: «QUEEN не работают над новой музыкой»
22 апр 2015 :
Гитарист QUEEN на новом альбоме ADAM LAMBERT
9 фев 2015 :
BRIAN MAY хочет выбираться в Парламент Великобритании
18 дек 2014 :
BRIAN MAY: "ADAM LAMBERT берёт те ноты, что не мог взять FREDDIE MERCURY"
2 дек 2014 :
QUEEN + ADAM LAMBERT в "The X Factor"
23 ноя 2014 :
BRIAN MAY признался в любви к FOO FIGHTERS
11 ноя 2014 :
Новое видео QUEEN
4 ноя 2014 :
ROB HALFORD считает, что ADAM LAMBERT "великолепен" в роли фронтмена QUEEN
9 окт 2014 :
Трейлер нового альбома QUEEN
22 сен 2014 :
Новый релиз QUEEN выйдет в ноябре
15 сен 2014 :
Фрагмент нового DVD QUEEN
28 авг 2014 :
LADY GAGA присоединилась на сцене к QUEEN
20 авг 2014 :
Гитарист QUEEN: «ADAM LAMBERT нас разбудил!»
31 июл 2014 :
Трейлер нового релиза QUEEN
10 июл 2014 :
Видео с выступления QUEEN + ADAM LAMBERT
21 июн 2014 :
QUEEN + ADAM LAMBERT открыли тур
19 июн 2014 :
По словам музыкантов QUEEN, Lambert подходит группе больше, чем Rodgers
18 июн 2014 :
Редкие записи QUEEN выйдут в сентябре
27 май 2014 :
Гитарист QUEEN о названии нового альбома
13 мар 2014 :
BRIAN MAY, ROGER TAYLOR о фильме о вокалисте QUEEN
14 фев 2014 :
QUEEN думают о новом туре с ADAM'ом LAMBERT'ом
11 фев 2014 :
Диск QUEEN первым в Великобритании был продан тиражом более чем в 6 миллионов копий
17 янв 2014 :
Концертное видео QUEEN
4 дек 2013 :
Гитарист QUEEN обнаружил неизданный материал с вокалом Меркьюри
28 окт 2013 :
6 DVD QUEEN выйдут в ноябре
13 сен 2013 :
BRIAN MAY о новом альбоме FREDDIE MERCURY и QUEEN
9 авг 2013 :
Гитаристу QUEEN сделали операцию на колене
23 ноя 2012 :
Барабанщик QUEEN выпустит сольный альбом
31 окт 2012 :
Новый сингл гитариста QUEEN и KERRY ELLIS
7 окт 2012 :
'Hungarian Rhapsody: Live In Budapest' QUEEN выйдет в ноябре
14 июл 2012 :
ADAM LAMBERT 'хотел бы' записать новую музыку с QUEEN
2 июл 2012 :
Видео полного концерта QUEEN + ADAM LAMBERT
30 июн 2012 :
Музыканты QUEEN на первом канале
15 май 2012 :
QUEEN и ADAM LAMBERT: Третье выступление в Лондоне
2 май 2012 :
ROGER TAYLOR: "Никаких голограмм FREDDIE MERCURY!"
26 апр 2012 :
QUEEN в 'American Idol'
23 апр 2012 :
QUEEN вернутся на 'American Idol'
13 апр 2012 :
Концерт QUEEN + Адам Ламберт в Москве переносится на 3 дня
1 мар 2012 :
Для ADAM'a LAMBERT'a "честь" петь в QUEEN
28 фев 2012 :
QUEEN и ADAM LAMBERT посетят Москву
25 фев 2012 :
ADAM LAMBERT: "Я не стараюсь заменить Freddie Mercury"
17 фев 2012 :
ADAM LAMBERT о сотрудничестве с QUEEN
5 фев 2012 :
ADAM LAMBERT о QUEEN: "Мои слова вырваны из контекста!"
21 дек 2011 :
Гитарист QUEEN о будущем группы
3 дек 2011 :
ROGER TAYLOR: Новых альбомов QUEEN не будет
2 дек 2011 :
Название фильма о вокалисте QUEEN
24 ноя 2011 :
QUEEN: 20 лет без Фредди
7 ноя 2011 :
Видео с выступления QUEEN на MTV EMA
20 окт 2011 :
QUEEN получат награду "Global Icon" на MTV EMA
9 окт 2011 :
QUEEN собирается привлечь LADY GAGA в качестве замены для FREDDIE MERCURY?
28 сен 2011 :
Барабанщик QUEEN считает трибьют-проект защитой наследия группы
4 сен 2011 :
Концерт QUEEN на YouTube
29 авг 2011 :
Гитарист QUEEN выступил с LADY GAGA на церемонии MTV
6 авг 2011 :
Переиздание альбомов QUEEN выйдет в сентябре
3 июн 2011 :
В Ливерпуле установлена статуя вокалиста QUEEN
2 июн 2011 :
Видео последнего выступления вокалиста QUEEN
9 май 2011 :
QUEEN опубликовали трек-листы бонус-ЕР к новым переизданиям
31 мар 2011 :
Гитарист QUEEN об Axl'е Rose
9 фев 2011 :
ROGER TAYLOR о Гэри Муре
27 янв 2011 :
Переиздание первых пяти альбомов QUEEN выйдет в марте
13 ноя 2010 :
QUEEN подписались на UNIVERSAL MUSIC GROUP
17 сен 2010 :
SACHA BARON COHEN сыграет FREDDIE MERCURY
16 авг 2010 :
QUEEN выпустят новую партию винила
20 май 2010 :
Brian May (QUEEN) о смерти DIO
11 май 2010 :
QUEEN перешли с EMI на UNIVERSAL
3 май 2010 :
Участники BLACK SABBATH, DEF LEPPARD, STATUS QUO в новом видео BRIAN'a MAY'a
21 мар 2010 :
Детали третьей части сборника синглов QUEEN
19 янв 2010 :
Новый сборник QUEEN стал дважды платиновым в Великобритании
11 янв 2010 :
Умер «гражданский супруг» Freddie Mercury
29 ноя 2009 :
Новое видео Roger'a Taylor'a
24 ноя 2009 :
Новый сборник QUEEN был продан тиражом более 250 000 экземпляров
21 ноя 2009 :
ROGER TAYLOR (QUEEN) выпустит новый сингл
21 май 2009 :
Участники QUEEN на конкурсе "American Idol"
2 май 2009 :
Фанат QUEEN заплатил за урок Brian'a May'a 11 000 долларов
16 мар 2009 :
Первый ЕР QUEEN будет переиздан
23 дек 2008 :
Гитарист QUEEN BRIAN MAY: "Я не знал, что FREDDIE MERCURY был нетрадиционной сексуальной ориентации"
14 ноя 2008 :
Paul Rodgers рассказал о своём отношении к Freddie Mercury и QUEEN
10 сен 2008 :
Семплы с нового альбома QUEEN + PAUL RODGERS
4 авг 2008 :
Объявлена дата выхода нового альбома QUEEN
4 фев 2008 :
QUEEN заканчивают запись альбома
7 янв 2008 :
QUEEN были названы лучшей английской группой
7 дек 2007 :
QUEEN и Paul Rodgers выпустили новый сингл
21 май 2007 :
DVD QUEEN-'Collector's Box' выйдет в июне
8 май 2007 :
Коллекция QUEEN 'Greatest Hits' была продана в Австралии миллионным тиражом
20 янв 2007 :
QUEEN и PAUL RODGERS закончили запись нового альбома
21 ноя 2006 :
Сборник QUEEN "Greatest Hits I" признан самым продаваемым в Великобритании
26 авг 2006 :
QUEEN + PAUL RODGERS запишут новый альбом осенью
18 авг 2005 :
QUEEN & PAUL RODGERS: концертный альбом и DVD осенью
