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*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
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Queen

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ROGER TAYLOR о новых концертах QUEEN: «Это больше зависит от Brian'a, чем от меня»



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ROGER TAYLOR в недавнем интервью спросили о возможности возвращения QUEEN на концертную сцену в обозримом будущем. 76-летний рок-музыкант ответил:

«Это большая машина, которую нужно привести в порядок, если вы понимаете, о чём я. Но на самом деле я думаю, что это больше зависит от Brian May, чем от меня. Я люблю играть вживую. Мне это всегда нравилось. Всё зависит от того, как к этому относится он. Так что если мы оба захотим, я буду рад. Но посмотрим. Никогда не говори "никогда". Мы уже некоторое время работаем с вокалистом Adam'ом Lambert'ом, у которого потрясающий голос».

В январе этого года Brian, похоже, поставил крест на возможном возвращении QUEEN в США, заявив в интервью британской газете Daily Mail:

«Америка сейчас — опасное место, и это нужно учитывать. Это очень печально, потому что, как мне кажется, QUEEN стали популярным в Америке, и мы её любим, но сейчас всё не так, как раньше. Сейчас все дважды подумают, прежде чем ехать туда».




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