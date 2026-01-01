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«Queen Budapest» выйдет в кино по случаю юбилея



Sony Music Vision объявила о мировом кинотеатральном и IMAX-релизе фильма «Queen Budapest» — записи первого стадионного рок-концерта западной группы за «железным занавесом» и последнего концерта QUEEN, снятого на пленку. Показы стартуют 7 октября при поддержке Trafalgar Releasing.



Выход фильма приурочен к 40-летию этого знакового события в истории группы. Картина была тщательно восстановлена в 4K с оригинальных 35-мм пленок специалистами Park Road Post Production под руководством Sir Peter Jackson в Новой Зеландии. Звук был заново сведен с оригинальных многодорожечных записей, чтобы зрители получили максимально полное эффект присутствия.



Концерт был снят 27 июля 1986 года на стадионе Népstadion в Будапеште в рамках тура «The Magic Tour». Это выступление стало историческим моментом: QUEEN стали первой западной рок-группой, сыгравшей стадионный концерт за «железным занавесом» в период масштабных политических и культурных перемен.



Все 80 тысяч билетов были распроданы, а еще около 45 тысяч человек слушали концерт за пределами стадиона. Многие поклонники приехали издалека — в том числе из СССР и Польши. Шоу снимали 17 лучших венгерских операторов на 35-мм кинопленку. Для съемок использовали 17 камер и 25 миль пленки — фактически весь запас, имевшийся в стране. Венгерское правительство полностью одобрило проведение съемок, что стало беспрецедентным случаем для коммунистического государства.



Тогда никто не мог предположить, что после Будапешта QUEEN дадут всего пять концертов. Уже 9 августа 1986 года в Knebworth Park (Англия) группа сыграла свое последнее гастрольное шоу с Фредди Меркьюри.



«Queen Budapest» — последняя профессионально снятая концертная запись QUEEN с Фредди, запечатлевшая коллектив на пике концертной формы. В фильм вошли исполнения таких классических композиций, как «We Will Rock You», «We Are The Champions», «A Kind Of Magic», «Crazy Little Thing Called Love», «Under Pressure», «Who Wants To Live Forever», «Hammer To Fall» и «Bohemian Rhapsody», а также акустическая версия традиционной венгерской народной песни «Tavaszi Szél Vizet Áraszt».



Особое место занимает обновленная версия исполнения «Radio Ga Ga», для которой были улучшены как изображение, так и звук.



Сокращенная версия концерта была показана в декабре 1986 года по телевидению практически во всем социалистическом блоке, включая Китай, Польшу, Чехословакию, Восточную Германию, Югославию и Монголию. Кроме того, 1 января 1987 года фильм одновременно демонстрировался в 59 кинотеатрах Венгрии, что также стало беспрецедентным событием для западной рок-группы.



Brian May вспоминает: «Много лет поклонники за "железным занавесом" могли слушать музыку QUEEN только на нелегальных кассетах. Рок-группы вроде нашей были под запретом, поэтому увидеть нас вживую казалось невозможным. Когда они наконец смогли прийти на концерт и пообщаться с нами, это стало невероятно эмоциональным моментом и для них, и для нас. Это действительно ощущалось как нечто грандиозное — энергия была совершенно невероятной. События такого масштаба уже никогда не повторятся. А самым запоминающимся моментом стало исполнение прекрасной венгерской народной песни, которую мы с Фредди специально выучили к этому концерту. Без слез не обошлось».



Roger Taylor добавляет: «Нам всегда хотелось верить, что музыка способна преодолевать политические барьеры. Это было частью нашей философии — сделать зрителей полноценной частью шоу. Я помню, как Фредди учил эту народную песню, записав слова фонетически прямо на ладони. А когда публика сама начала петь, мы поняли: музыка действительно способна объединять людей».



Продолжая разговор о новой реставрации, Brian May сказал: «Команда Peter Jackson проделала потрясающую работу по восстановлению оригинального материала в максимально возможном разрешении. Качество просто невероятное. Со звуком мы тоже провели огромную работу. Теперь в IMAX и кинотеатрах это будет самое реалистичное воплощение QUEEN времен нашего расцвета. Думаю, зрители настолько погрузятся в происходящее, что забудут, что смотрят фильм».



Президент Sony Music Vision Tom Mackay отметил: «"Queen Budapest" — это выдающийся момент не только музыкальной, но и культурной истории. Фильм запечатлел не просто великолепное выступление, но и уникальную связь между группой и аудиторией, сумевшей преодолеть реальные барьеры своего времени. Благодаря реставрации эта история сегодня воспринимается невероятно живо и современно».



Peter Jackson добавил: «Мы давно являемся поклонниками QUEEN, поэтому были счастливы, когда нам доверили восстановление записи концерта в Будапеште. Для нашей команды стало огромной честью вдохнуть новую жизнь в столь знаковый момент музыкальной истории. Теперь новое поколение зрителей сможет увидеть последнее концертное выступление классического состава QUEEN, снятое на кинопленку. They will rock you!!!»



Мировая премьера 4K-версии «Queen Budapest» состоится 15 сентября в рамках фестиваля Budapest Classics Film Marathon, организованного National Film Institute of Hungary. Британская премьера пройдет 30 сентября в Лондоне.



Оцифровку оригинальных негативов выполнила лаборатория FilmLab при National Film Institute (NFI) в Будапеште, где пленки хранились с 1986 года. Мировой прокат фильма в кинотеатрах и IMAX стартует 7 октября совместно с Trafalgar Releasing. Билеты поступят в продажу позже этим летом.



Одновременно с фильмом, 30 октября, Hollywood Records (в Северной Америке) и Legacy Recordings (международный каталог Sony Music) выпустят масштабное мультимедийное издание. Помимо Blu-ray, DVD, CD и цифровой версии, впервые выйдет 3LP-винил с новым миксом концертной записи.



Режиссер фильма — János Zsombolyai. Дистрибьютором выступает Sony Music Vision.



За более чем 50 лет существования QUEEN продали свыше 300 миллионов альбомов по всему миру. Среди их бессмертных хитов — «Killer Queen», «We Are The Champions», «We Will Rock You», «Another One Bites The Dust» и «Bohemian Rhapsody», которая дважды возглавляла британский чарт и остается самой прослушиваемой песней XX века, преодолев отметку в 2,6 миллиарда прослушиваний.



В США уже восемь песен QUEEN набрали более миллиарда прослушиваний на Spotify. Сборник «Greatest Hits» (1981) остается самым продаваемым альбомом в истории Великобритании — свыше 7,9 миллиона проданных экземпляров и 1137 недель в национальном чарте.



Однако влияние QUEEN давно вышло за рамки музыки. Их легендарное выступление на Live Aid в 1985 году и концерты на Wembley Stadium в 1986-м окончательно закрепили за группой статус одного из величайших концертных коллективов всех времен, а Фредди Меркьюри неизменно входит в число лучших фронтменов в истории рок-музыки.



История группы получила новое воплощение в фильме «Bohemian Rhapsody» (2018), за который Rami Malek получил премию «Оскар» , а сама картина стала самым кассовым музыкальным байопиком в истории.



Музыка QUEEN продолжает вдохновлять новые поколения исполнителей — от Джорджа Майкла и GUNS N' ROSES до Lady Gaga и FOO FIGHTERS. За свою карьеру QUEEN были включены в Зал Слав Рок-н_ролла, удостоились множества премий Brit Awards, Grammy Awards, Ivor Novello Awards и многих других наград.



Но, пожалуй, главное достижение группы — это то, что спустя более полувека после своего основания музыка QUEEN, благодаря Brian May и Roger Taylor, остается столь же любимой, как и прежде, продолжая занимать важнейшее место в жизни миллионов людей по всему миру.







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