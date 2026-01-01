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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 58
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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Queen

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Вокалист QUEEN о месячнике г..ти



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ADAM LAMBERT, вошедший в историю почти полтора десятилетия назад как первый открыто ЛГБТ*-исполнитель (*ЛГБТ-движение в России признано экстремистским и запрещено), чей альбом дебютировал на первом месте чарта Billboard, рассказал Audacy Music о нынешнем Месяце гордости (Pride Month), который отмечает годовщину стоунволлских бунтов 1969 года. Отвечая на вопрос о том, что сегодня дает ему больше всего надежды по сравнению с тем временем, когда он только начинал карьеру, Adam сказал:

«Невероятно, насколько многое изменилось. Когда я только появился на музыкальной сцене, практически не было других открытых г$$в, которые занимались бы мейнстримовой поп-музыкой. Я просто не мог никого найти (хнык-хнык). Может быть, один человек в Великобритании — и всё. Таких артистов было крайне мало.

В то же время становилось всё больше актеров, которые открыто говорили о своей ориентации, и это очень помогало. Началась целая волна видимости, и я горжусь тем, что был частью этой волны, которая повлияла на такие вещи, как легализация однополых браков и понимание того, что внутри г$й-сообщества существует огромное разнообразие людей. Это не какой-то один стереотип.

Мы выходили из эпохи, когда единственным квир-персонажем на телевидении был условный комический герой. Но это не отражало всей полноты того, кем мы являемся. Поэтому я очень горжусь тем прогрессом, которого наше сообщество добилось.

Да, маятник продолжает качаться: бывают взлеты, бывают падения, случаются откаты назад и возникают новые препятствия. Так устроены жизнь и история. Но, думаю, в целом мы проделали огромную работу».

Говоря о том, что для него означает Pride в 2026 году, он подчеркнул важность единства внутри сообщества:

«Мне кажется, единственный способ справиться с нынешними вызовами — это держаться друг друга. Нужно помнить, что мы всё еще сообщество.

Чем более мейнстримным становится г$й-мир, тем меньше ощущается чувство общности. Мы уже не так тесно связаны между собой, потому что сейчас существует гораздо больше разных версий нас самих, люди открыто живут своей жизнью, и общество лучше понимает, кто они такие.

Но из-за этого возникает и определенная разобщенность внутри самого сообщества, и мне грустно это наблюдать. В самом начале всё было гораздо более сплоченным. Если посмотреть на историю движения в 1970-х, когда борьба за права человека и равенство только набирала силу, у людей было много общего. Общество относилось к г$$м определенным образом, семьи тоже часто реагировали одинаково. Люди объединялись вокруг схожих проблем и переживаний.

Сейчас появились самые разные жизненные ситуации. Кто-то вообще не сталкивается с трудностями. Для некоторых быть г$$м, биsexсуалом или лес-Bi-янкой сегодня совершенно не сложно. Для других — всё еще очень сложно».

Adam также выразил надежду, что нынешний Pride сделает больший акцент на солидарности:

«Мне бы хотелось, чтобы в этом году больше внимания уделялось именно идее сообщества. Чтобы каждый чувствовал себя желанным и принятым. Особенно наши трансгендерные братья и сестры, которые сейчас сталкиваются с очень жестким отношением в стране, где мы живем.

Есть люди внутри самого сообщества, которые не хотят признавать трансгендерных людей частью общего движения. И я думаю: да перестаньте. Не будьте задирами. Это какая-то логика в духе: “Тебе нельзя сидеть с нами”. Такой подход не поможет нам двигаться вперед, только в зад.

Поэтому я хотел бы, чтобы Pride оставался максимально инклюзивным для всех».




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