сегодня



Вокалист QUEEN о месячнике г..ти



ADAM LAMBERT, вошедший в историю почти полтора десятилетия назад как первый открыто ЛГБТ*-исполнитель (*ЛГБТ-движение в России признано экстремистским и запрещено), чей альбом дебютировал на первом месте чарта Billboard, рассказал Audacy Music о нынешнем Месяце гордости (Pride Month), который отмечает годовщину стоунволлских бунтов 1969 года. Отвечая на вопрос о том, что сегодня дает ему больше всего надежды по сравнению с тем временем, когда он только начинал карьеру, Adam сказал:



«Невероятно, насколько многое изменилось. Когда я только появился на музыкальной сцене, практически не было других открытых г$$в, которые занимались бы мейнстримовой поп-музыкой. Я просто не мог никого найти (хнык-хнык). Может быть, один человек в Великобритании — и всё. Таких артистов было крайне мало.



В то же время становилось всё больше актеров, которые открыто говорили о своей ориентации, и это очень помогало. Началась целая волна видимости, и я горжусь тем, что был частью этой волны, которая повлияла на такие вещи, как легализация однополых браков и понимание того, что внутри г$й-сообщества существует огромное разнообразие людей. Это не какой-то один стереотип.



Мы выходили из эпохи, когда единственным квир-персонажем на телевидении был условный комический герой. Но это не отражало всей полноты того, кем мы являемся. Поэтому я очень горжусь тем прогрессом, которого наше сообщество добилось.



Да, маятник продолжает качаться: бывают взлеты, бывают падения, случаются откаты назад и возникают новые препятствия. Так устроены жизнь и история. Но, думаю, в целом мы проделали огромную работу».



Говоря о том, что для него означает Pride в 2026 году, он подчеркнул важность единства внутри сообщества:



«Мне кажется, единственный способ справиться с нынешними вызовами — это держаться друг друга. Нужно помнить, что мы всё еще сообщество.



Чем более мейнстримным становится г$й-мир, тем меньше ощущается чувство общности. Мы уже не так тесно связаны между собой, потому что сейчас существует гораздо больше разных версий нас самих, люди открыто живут своей жизнью, и общество лучше понимает, кто они такие.



Но из-за этого возникает и определенная разобщенность внутри самого сообщества, и мне грустно это наблюдать. В самом начале всё было гораздо более сплоченным. Если посмотреть на историю движения в 1970-х, когда борьба за права человека и равенство только набирала силу, у людей было много общего. Общество относилось к г$$м определенным образом, семьи тоже часто реагировали одинаково. Люди объединялись вокруг схожих проблем и переживаний.



Сейчас появились самые разные жизненные ситуации. Кто-то вообще не сталкивается с трудностями. Для некоторых быть г$$м, биsexсуалом или лес-Bi-янкой сегодня совершенно не сложно. Для других — всё еще очень сложно».



Adam также выразил надежду, что нынешний Pride сделает больший акцент на солидарности:



«Мне бы хотелось, чтобы в этом году больше внимания уделялось именно идее сообщества. Чтобы каждый чувствовал себя желанным и принятым. Особенно наши трансгендерные братья и сестры, которые сейчас сталкиваются с очень жестким отношением в стране, где мы живем.



Есть люди внутри самого сообщества, которые не хотят признавать трансгендерных людей частью общего движения. И я думаю: да перестаньте. Не будьте задирами. Это какая-то логика в духе: “Тебе нельзя сидеть с нами”. Такой подход не поможет нам двигаться вперед, только в зад .



Поэтому я хотел бы, чтобы Pride оставался максимально инклюзивным для всех».







+0 -0



просмотров: 79

