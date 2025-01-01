сегодня



Нереализованный трек QUEEN



Brian May на Рождество сделал подарок всем поклонникам QUEEN — поставив в своем шоу на Planet Rock запись композиции 'Not For Sale (Polar Bear)', в оригинале написанную еще для группы SMILE, но переработанную во время записи второго альбома QUEEN.



May: «Возможно, вы слышали бутлег-версию "Not for Sale" ("Polar Bear") группы Smile, это песня, история которой уходит корнями в далекое прошлое, но, насколько мне известно, никто никогда не слышал вот эту версию. Работа над ней продолжается, она появится на грядущем издании альбома Queen II, который выйдет в следующем году, но я решил поставить её в специальном выпуске моего шоу на Planet Rock, потому что мне интересно узнать, что люди думают об этом. Я надеюсь, что у всех будет замечательное Рождество и отличный Новый год!»



'Not For Sale (Polar Bear)' будет включена в предстоящее переиздании "Queen II", которое будет выпущено в 2026 году.







+0 -0



просмотров: 319

