Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
Queen

26 дек 2025 : 		 Нереализованный трек QUEEN

12 дек 2025 : 		 QUEEN закончили с большими турами

9 ноя 2025 : 		 Новый эпизод от QUEEN

3 ноя 2025 : 		 50 лет "Bohemian Rhapsody" QUEEN

19 сен 2025 : 		 QUEEN отметят юбилей "A Night At The Opera"

5 сен 2025 : 		 Andrea Bocelli исполнил кавер-версию хита QUEEN

20 мар 2025 : 		 Будет ли от QUEEN что-то новое?

16 фев 2025 : 		 Новый миллиард QUEEN

25 янв 2025 : 		 Queen The Greatest Special

25 дек 2024 : 		 Концертное видео QUEEN

23 дек 2024 : 		 Queen The Greatest Special

14 дек 2024 : 		 Queen The Greatest Special

24 ноя 2024 : 		 Концертное видео QUEEN

11 ноя 2024 : 		 Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 3

2 ноя 2024 : 		 Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 2

28 окт 2024 : 		 Обновленное видео QUEEN

23 окт 2024 : 		 JOHN DEACON принимает решения в QUEEN

20 окт 2024 : 		 Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 1

17 окт 2024 : 		 BRIAN MAY представляет QUEEN I

16 окт 2024 : 		 ROGER TAYLOR о новой музыке QUEEN: «А почему бы и не...»

13 окт 2024 : 		 Концертное видео QUEEN

8 окт 2024 : 		 Тизер нового релиза QUEEN

26 сен 2024 : 		 Новое видео QUEEN

15 сен 2024 : 		 Новое видео QUEEN

14 сен 2024 : 		 Гитарист QUEEN пересобрал первый альбом

15 июл 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет QUEEN
Нереализованный трек QUEEN



Brian May на Рождество сделал подарок всем поклонникам QUEEN — поставив в своем шоу на Planet Rock запись композиции 'Not For Sale (Polar Bear)', в оригинале написанную еще для группы SMILE, но переработанную во время записи второго альбома QUEEN.

May: «Возможно, вы слышали бутлег-версию "Not for Sale" ("Polar Bear") группы Smile, это песня, история которой уходит корнями в далекое прошлое, но, насколько мне известно, никто никогда не слышал вот эту версию. Работа над ней продолжается, она появится на грядущем издании альбома Queen II, который выйдет в следующем году, но я решил поставить её в специальном выпуске моего шоу на Planet Rock, потому что мне интересно узнать, что люди думают об этом. Я надеюсь, что у всех будет замечательное Рождество и отличный Новый год!»

'Not For Sale (Polar Bear)' будет включена в предстоящее переиздании "Queen II", которое будет выпущено в 2026 году.




