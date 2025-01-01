Arts
12 дек 2025 : 		 QUEEN закончили с большими турами

9 ноя 2025 : 		 Новый эпизод от QUEEN

3 ноя 2025 : 		 50 лет "Bohemian Rhapsody" QUEEN

19 сен 2025 : 		 QUEEN отметят юбилей "A Night At The Opera"

5 сен 2025 : 		 Andrea Bocelli исполнил кавер-версию хита QUEEN

20 мар 2025 : 		 Будет ли от QUEEN что-то новое?

16 фев 2025 : 		 Новый миллиард QUEEN

25 янв 2025 : 		 Queen The Greatest Special

25 дек 2024 : 		 Концертное видео QUEEN

23 дек 2024 : 		 Queen The Greatest Special

14 дек 2024 : 		 Queen The Greatest Special

24 ноя 2024 : 		 Концертное видео QUEEN

11 ноя 2024 : 		 Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 3

2 ноя 2024 : 		 Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 2

28 окт 2024 : 		 Обновленное видео QUEEN

23 окт 2024 : 		 JOHN DEACON принимает решения в QUEEN

20 окт 2024 : 		 Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 1

17 окт 2024 : 		 BRIAN MAY представляет QUEEN I

16 окт 2024 : 		 ROGER TAYLOR о новой музыке QUEEN: «А почему бы и не...»

13 окт 2024 : 		 Концертное видео QUEEN

8 окт 2024 : 		 Тизер нового релиза QUEEN

26 сен 2024 : 		 Новое видео QUEEN

15 сен 2024 : 		 Новое видео QUEEN

14 сен 2024 : 		 Гитарист QUEEN пересобрал первый альбом

15 июл 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет QUEEN

21 июн 2024 : 		 Sony Music купит каталог QUEEN за миллиард фунтов
|||| 12 дек 2025

QUEEN закончили с большими турами



Anita Dobson, жена гитариста QUEEN Brian'a May, в интервью Mirror сообщила, что группа больше не поедет в мировые туры:

«Они будут выступать понемногу, но никак не в рамках больших туров. Мы все стареем».

Её комментарии прозвучали после того, как барабанщик QUEEN Roger Taylor сообщил журналу Rolling Stone, что он, May и вокалист Adam Lambert не планировали проводить последний, прощальный тур.

«Я не думаю, что мы закончили. И я не думаю, что мы собираемся устроить последний, прощальный тур. Потому что так никогда не бывает, не так ли?»




просмотров: 142

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
