12 дек 2025



QUEEN закончили с большими турами



Anita Dobson, жена гитариста QUEEN Brian'a May, в интервью Mirror сообщила, что группа больше не поедет в мировые туры:



«Они будут выступать понемногу, но никак не в рамках больших туров. Мы все стареем».



Её комментарии прозвучали после того, как барабанщик QUEEN Roger Taylor сообщил журналу Rolling Stone, что он, May и вокалист Adam Lambert не планировали проводить последний, прощальный тур.



«Я не думаю, что мы закончили. И я не думаю, что мы собираемся устроить последний, прощальный тур. Потому что так никогда не бывает, не так ли?»







