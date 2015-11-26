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Duff McKagan's Loaded

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7 дек 2018 : 		 DUFF MCKAGAN завершает работу над сольным альбомом

26 май 2016 : 		 Документальный фильм DUFF'a MCKAGAN'a покажут в кино

24 май 2016 : 		 Премьера фильма-биографии DUFF MCKAGAN'a состоится на днях

19 апр 2016 : 		 DUFF MCKAGAN представил трейлер к своему фильму-биографии

4 фев 2016 : 		 Сольный альбом DUFF McKAGAN выйдет на виниле

5 авг 2015 : 		 DUFF MCKAGAN в студии

27 май 2015 : 		 DUFF MCKAGAN: «Я слишком стар, чтобы комментировать нынешнюю ситуацию в роке»

19 май 2015 : 		 DUFF MCKAGAN и KRIST NOVOSELIC исполняют "Sweet Child O' Mine" на аккордеоне

7 май 2015 : 		 DUFF MCKAGAN выступил на благотворительном вечере гитариста PEARL JAM

6 май 2015 : 		 Новая песня DUFF MCKAGAN

30 апр 2015 : 		 IZZY STRADLIN, JERRY CANTRELL на новом ЕР DUFF MCKAGAN

19 мар 2015 : 		 DUFF MCKAGAN и IZZY STRADLIN записали песню

6 мар 2015 : 		 DUFF MCKAGAN'S LOADED дали первое за два года выступление

31 окт 2014 : 		 DUFF MCKAGAN о записи GUNS N' ROSES: «Я никогда не говорил "никогда"»

22 окт 2014 : 		 DUFF MCKAGAN: «Подростки перестали слушать музыку альбомами»

27 окт 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления DUFF MCKAGAN'S LOADED

9 мар 2013 : 		 STEVEN ADLER присоединлся на сцене к DUFF MCKAGAN'S LOADED

6 ноя 2012 : 		 Документальный фильм о DUFF'e MCKAGAN'e

19 окт 2012 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил классику GUNS N' ROSES с DUFF MCKAGAN'S LOADED

30 авг 2012 : 		 DUFF MCKAGAN воплотил в жизнь мечту ребёнка, больного раком

1 авг 2012 : 		 Трейлер нового фильма с участием DUFF MCKAGAN'S LOADED

23 сен 2011 : 		 DUFF MCKAGAN'S LOADED исполнили "Lithium" NIRVANA

24 июн 2011 : 		 Видео с выступления DUFF MCKAGAN'S LOADED

12 июн 2011 : 		 DUFF MCKAGAN надеется поехать в тур вместе с IZZY STRADLIN'ом

10 май 2011 : 		 Специальное издание DUFF MCKAGAN'S LOADED

22 апр 2011 : 		 COREY TAYLOR исполнил классику JUDAS PRIEST с DUFF MCKAGAN'S LOADED
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DUFF MCKAGAN завершает работу над сольным альбомом



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DUFF MCKAGAN завершает работу над новым сольным альбомом, выход которого намечен на 2019 год. Он начал запись в марте вместе с продюсером Shooter'ом Jennings'ом. Они вдвоём работали в студии Station House, Echo Park, Калифорния, сочиняя и записывая материал в промежутках между занятостью McKagan'а в GUNS N' ROSES и выпуском альбома Jennings'а "Shooter".

«Я написал несколько статей об исторических местах, которые посетил во время тура, и люди продолжали спрашивать, станет ли это основой для моей новой книги. Но невидимая и неуёмная сила вела меня писать маленькие виньетки рефлексивной прозы... Маленькие мгновенные реакции.

Разбитое сердце, гнев, страх, смятение и отдаление, которые я испытал за последние два с половиной года, путешествуя по земному шару, облекли эти слова в песни, которые донесут мою правду, и это будет альбом, который, как я надеюсь, будет распространяться по миру и поможет нам всем. Я делаю это для моих дочерей... Я делаю это во имя любви к тому, где я вырос... Я делаю это, потому что я действительно чувствую, что это должно быть сделано и сказано именно здесь и сейчас».



GUNS N




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