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DUFF MCKAGAN завершает работу над сольным альбомом



DUFF MCKAGAN завершает работу над новым сольным альбомом, выход которого намечен на 2019 год. Он начал запись в марте вместе с продюсером Shooter'ом Jennings'ом. Они вдвоём работали в студии Station House, Echo Park, Калифорния, сочиняя и записывая материал в промежутках между занятостью McKagan'а в GUNS N' ROSES и выпуском альбома Jennings'а "Shooter".



«Я написал несколько статей об исторических местах, которые посетил во время тура, и люди продолжали спрашивать, станет ли это основой для моей новой книги. Но невидимая и неуёмная сила вела меня писать маленькие виньетки рефлексивной прозы... Маленькие мгновенные реакции.



Разбитое сердце, гнев, страх, смятение и отдаление, которые я испытал за последние два с половиной года, путешествуя по земному шару, облекли эти слова в песни, которые донесут мою правду, и это будет альбом, который, как я надеюсь, будет распространяться по миру и поможет нам всем. Я делаю это для моих дочерей... Я делаю это во имя любви к тому, где я вырос... Я делаю это, потому что я действительно чувствую, что это должно быть сделано и сказано именно здесь и сейчас».















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