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Duff McKagan's Loaded

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22 апр 2019 : 		 Новая песня DUFF MCKAGAN

21 мар 2019 : 		 DUFF MCKAGAN выпустит новый альбом в мае

24 фев 2019 : 		 DUFF MCKAGAN представил новый трек

20 фев 2019 : 		 Тизер нового альбома DUFF MCKAGAN

7 дек 2018 : 		 DUFF MCKAGAN завершает работу над сольным альбомом

26 май 2016 : 		 Документальный фильм DUFF'a MCKAGAN'a покажут в кино

24 май 2016 : 		 Премьера фильма-биографии DUFF MCKAGAN'a состоится на днях

19 апр 2016 : 		 DUFF MCKAGAN представил трейлер к своему фильму-биографии

4 фев 2016 : 		 Сольный альбом DUFF McKAGAN выйдет на виниле

5 авг 2015 : 		 DUFF MCKAGAN в студии

27 май 2015 : 		 DUFF MCKAGAN: «Я слишком стар, чтобы комментировать нынешнюю ситуацию в роке»

19 май 2015 : 		 DUFF MCKAGAN и KRIST NOVOSELIC исполняют "Sweet Child O' Mine" на аккордеоне

7 май 2015 : 		 DUFF MCKAGAN выступил на благотворительном вечере гитариста PEARL JAM

6 май 2015 : 		 Новая песня DUFF MCKAGAN

30 апр 2015 : 		 IZZY STRADLIN, JERRY CANTRELL на новом ЕР DUFF MCKAGAN

19 мар 2015 : 		 DUFF MCKAGAN и IZZY STRADLIN записали песню

6 мар 2015 : 		 DUFF MCKAGAN'S LOADED дали первое за два года выступление

31 окт 2014 : 		 DUFF MCKAGAN о записи GUNS N' ROSES: «Я никогда не говорил "никогда"»

22 окт 2014 : 		 DUFF MCKAGAN: «Подростки перестали слушать музыку альбомами»

27 окт 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления DUFF MCKAGAN'S LOADED

9 мар 2013 : 		 STEVEN ADLER присоединлся на сцене к DUFF MCKAGAN'S LOADED

6 ноя 2012 : 		 Документальный фильм о DUFF'e MCKAGAN'e

19 окт 2012 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил классику GUNS N' ROSES с DUFF MCKAGAN'S LOADED

30 авг 2012 : 		 DUFF MCKAGAN воплотил в жизнь мечту ребёнка, больного раком

1 авг 2012 : 		 Трейлер нового фильма с участием DUFF MCKAGAN'S LOADED

23 сен 2011 : 		 DUFF MCKAGAN'S LOADED исполнили "Lithium" NIRVANA
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Новая песня DUFF MCKAGAN



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Басист GUNS N' ROSES Duff McKagan опубликовал свой новый трек под названием "Don't Look Behind You", который войдёт в его сольный альбом "Tenderness".


Трек-лист:

01. Tenderness
02. It's Not Too Late
03. Wasted Heart
04. Falling Down
05. Last September
06. Chip Away
07. Cold Outside
08. Feel
09. Breaking Rocks
10. Parkland
11. Don't Look Behind You



Listen To DUFF MCKAGAN

More than a year later, they're gearing up to take these songs on the road for a North American tour that kicks off May 30 at TLA in Philadelphia.










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