Новая песня DUFF MCKAGAN



Басист GUNS N' ROSES Duff McKagan опубликовал свой новый трек под названием "Don't Look Behind You", который войдёт в его сольный альбом "Tenderness".





Трек-лист:



01. Tenderness

02. It's Not Too Late

03. Wasted Heart

04. Falling Down

05. Last September

06. Chip Away

07. Cold Outside

08. Feel

09. Breaking Rocks

10. Parkland

11. Don't Look Behind You









More than a year later, they're gearing up to take these songs on the road for a North American tour that kicks off May 30 at TLA in Philadelphia.





















