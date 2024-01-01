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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 15
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
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Duff McKagan's Loaded

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6 окт 2024 : 		 DUFF MCKAGAN открыл тур

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17 апр 2024 : 		 DUFF MCKAGAN выпустил расширенную версию последнего альбома

17 мар 2024 : 		 Расширенная версия альбома DUFF MCKAGAN

4 мар 2024 : 		 Новое видео DUFF MCKAGAN

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24 ноя 2023 : 		 DUFF McKAGAN планирует сольные концерты

21 ноя 2023 : 		 SLASH в новом треке DUFF McKAGAN

18 ноя 2023 : 		 DUFF McKAGAN о своих демонах

31 окт 2023 : 		 DUFF MCKAGAN думает о сольном туре

21 окт 2023 : 		 DUFF MCKAGAN представил новый сингл

17 окт 2023 : 		 DUFF McKAGAN представляет альбом

14 сен 2023 : 		 DUFF MCKAGAN представил новый сингл

26 июл 2023 : 		 DUFF MCKAGAN представил новый сингл

15 июн 2023 : 		 DUFF MCKAGAN представил новый сингл

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4 дек 2019 : 		 DUFF MCKAGAN представил новое видео
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DUFF MCKAGAN открыл тур



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Видео с выступления DUFF MCKAGAN, которое состоялось тридцатого сентября в Academy, Dublin, Ireland, доступно ниже.




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