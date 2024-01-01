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Кавер-версия Дэвида Боуи от DUFF MCKAGAN



DUFF MCKAGAN представил новый сингл, в которой вошло два трека — кавер-версия хита Дэвида Боуи Heroes и композиции "True To The Death Rock N Roll Ballad".















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