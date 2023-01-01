Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 40
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 20
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 18
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
*Басиста MARDUK выгнали за пьянство 14
*На TED NUGENT подают в суд за дикого русского 13
*JASON NEWSTED — о возрождении проекта NEWSTED 13
*Новая песня FOO FIGHTERS 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 40
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 20
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 18
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 15
[= ||| все новости группы



*

Duff McKagan's Loaded

*



26 май 2023 : 		 DUFF MCKAGAN в акустике

10 май 2023 : 		 Новое видео DUFF MCKAGAN

25 фев 2021 : 		 DUFF MCKAGAN THE LIVING выпустят потерянный альбом

13 июн 2020 : 		 DUFF MCKAGAN: «Пора прекращать этот расизм»

20 мар 2020 : 		 DUFF MCKAGAN об эпидемии коронавируса

4 дек 2019 : 		 DUFF MCKAGAN представил новое видео

27 ноя 2019 : 		 DUFF MCKAGAN рассказывает об альбоме Принса

14 авг 2019 : 		 DUFF MCKAGAN представил новое видео

5 июл 2019 : 		 DUFF MCKAGAN выступил в магазине

7 июн 2019 : 		 DUFF MCKAGAN о возможности выхода нового альбома GUNS N 'ROSES: «Это случится тогда, когда случится»

19 май 2019 : 		 DUFF MCKAGAN представил новый трек

22 апр 2019 : 		 Новая песня DUFF MCKAGAN

21 мар 2019 : 		 DUFF MCKAGAN выпустит новый альбом в мае

24 фев 2019 : 		 DUFF MCKAGAN представил новый трек

20 фев 2019 : 		 Тизер нового альбома DUFF MCKAGAN

7 дек 2018 : 		 DUFF MCKAGAN завершает работу над сольным альбомом

26 май 2016 : 		 Документальный фильм DUFF'a MCKAGAN'a покажут в кино

24 май 2016 : 		 Премьера фильма-биографии DUFF MCKAGAN'a состоится на днях

19 апр 2016 : 		 DUFF MCKAGAN представил трейлер к своему фильму-биографии

4 фев 2016 : 		 Сольный альбом DUFF McKAGAN выйдет на виниле

5 авг 2015 : 		 DUFF MCKAGAN в студии

27 май 2015 : 		 DUFF MCKAGAN: «Я слишком стар, чтобы комментировать нынешнюю ситуацию в роке»

19 май 2015 : 		 DUFF MCKAGAN и KRIST NOVOSELIC исполняют "Sweet Child O' Mine" на аккордеоне

7 май 2015 : 		 DUFF MCKAGAN выступил на благотворительном вечере гитариста PEARL JAM

6 май 2015 : 		 Новая песня DUFF MCKAGAN

30 апр 2015 : 		 IZZY STRADLIN, JERRY CANTRELL на новом ЕР DUFF MCKAGAN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DUFF MCKAGAN в акустике



zoom
DUFF MCKAGAN опубликовал видео исполнения в акустике композиции "Pass You By", которая вошла в новый ЕР "This Is The Song".




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 75

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом