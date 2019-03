сегодня



DUFF MCKAGAN выпустит новый альбом в мае



Басист GUNS N' ROSES Duff McKagan опубликовал новую песню "Chip Away", которая войдёт в новую сольную работу "Tenderness". Альбом выйдет 31 мая.



Трек-лист:



01. Tenderness

02. It's Not Too Late

03. Wasted Heart

04. Falling Down

05. Last September

06. Chip Away

07. Cold Outside

08. Feel

09. Breaking Rocks

10. Parkland

11. Don't Look Behind You























