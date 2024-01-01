7 ноя 2024



DUFF MCKAGAN и JAKOB DYLAN исполнили хит DAVID BOWIE



DUFF MCKAGAN и JAKOB DYLAN исполнили хит DAVID BOWIE Heroes на концерте, который состоялся четвертого ноября в MA’s Paradise Rock Club, Boston.







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