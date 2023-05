сегодня



Новое видео DUFF MCKAGAN



'This Is The Song', новое видео от DUFF'a MCKAGAN'a. доступно ниже. Этот трек взят из нового цифрового ЕР.



Duff: «"This Is The Song" была написана в разгар приступа паники. Я не мог дышать и не мог видеть ясно, и в последнее время, к счастью, я нашел для себя спасение в акустической гитаре. Если я просто держусь за гитару, играю аккорды и напеваю мелодии, я могу выбраться из этой ямы". Те из вас, кто никогда не испытывал ничего подобного, считайте себя благословенными. Для тех из вас, кто понимает, о чем я говорю: ВЫ НЕ ОДИНОКИ!"»



01. This Is The Song

02. Pass You By

03. It Can't Come Too Soon







