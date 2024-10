27 окт 2024



Легенды панка спели с DUFF MCKAGAN



DUFF MCKAGAN представил сразу три новые песни — "All Turning Loose (Feat. Lee Ving)" и "My Name Is Bob (Feat. Joey Shithead)", которые доступны в рамках концертов на специальном 7"-сингле, а также Heroes (Feat. Steve Jones)







