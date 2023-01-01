Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 47
*SEPULTURA едет в прощальный тур 44
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 29
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
*DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!» 15
*Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколени... 15
*У DIMMU BORGIR есть шесть-восемь новых песен 14
*Видео с последнего концерта KISS 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 47
*SEPULTURA едет в прощальный тур 44
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 29
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
[= ||| все новости группы



*

Duff McKagan's Loaded

*



11 дек 2023 : 		 Видео с выступления DUFF MCKAGAN

1 дек 2023 : 		 DUFF MCKAGAN выбрал любимые песни GUNS N' ROSES

24 ноя 2023 : 		 DUFF McKAGAN планирует сольные концерты

21 ноя 2023 : 		 SLASH в новом треке DUFF McKAGAN

18 ноя 2023 : 		 DUFF McKAGAN о своих демонах

31 окт 2023 : 		 DUFF MCKAGAN думает о сольном туре

21 окт 2023 : 		 DUFF MCKAGAN представил новый сингл

17 окт 2023 : 		 DUFF McKAGAN представляет альбом

14 сен 2023 : 		 DUFF MCKAGAN представил новый сингл

26 июл 2023 : 		 DUFF MCKAGAN представил новый сингл

15 июн 2023 : 		 DUFF MCKAGAN представил новый сингл

26 май 2023 : 		 DUFF MCKAGAN в акустике

10 май 2023 : 		 Новое видео DUFF MCKAGAN

25 фев 2021 : 		 DUFF MCKAGAN THE LIVING выпустят потерянный альбом

13 июн 2020 : 		 DUFF MCKAGAN: «Пора прекращать этот расизм»

20 мар 2020 : 		 DUFF MCKAGAN об эпидемии коронавируса

4 дек 2019 : 		 DUFF MCKAGAN представил новое видео

27 ноя 2019 : 		 DUFF MCKAGAN рассказывает об альбоме Принса

14 авг 2019 : 		 DUFF MCKAGAN представил новое видео

5 июл 2019 : 		 DUFF MCKAGAN выступил в магазине

7 июн 2019 : 		 DUFF MCKAGAN о возможности выхода нового альбома GUNS N 'ROSES: «Это случится тогда, когда случится»

19 май 2019 : 		 DUFF MCKAGAN представил новый трек

22 апр 2019 : 		 Новая песня DUFF MCKAGAN

21 мар 2019 : 		 DUFF MCKAGAN выпустит новый альбом в мае

24 фев 2019 : 		 DUFF MCKAGAN представил новый трек

20 фев 2019 : 		 Тизер нового альбома DUFF MCKAGAN
Показать далее
| - |

|||| 11 дек 2023

Видео с выступления DUFF MCKAGAN



zoom
Видео с выступления DUFF MCKAGAN, которое состоялось восьмого декабря в магазине Easy Street Records, Seattle, Washington, доступно для просмотра ниже.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 175

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом