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Duff McKagan's Loaded

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25 фев 2021 : 		 DUFF MCKAGAN THE LIVING выпустят потерянный альбом

13 июн 2020 : 		 DUFF MCKAGAN: «Пора прекращать этот расизм»

20 мар 2020 : 		 DUFF MCKAGAN об эпидемии коронавируса

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24 фев 2019 : 		 DUFF MCKAGAN представил новый трек

20 фев 2019 : 		 Тизер нового альбома DUFF MCKAGAN

7 дек 2018 : 		 DUFF MCKAGAN завершает работу над сольным альбомом

26 май 2016 : 		 Документальный фильм DUFF'a MCKAGAN'a покажут в кино

24 май 2016 : 		 Премьера фильма-биографии DUFF MCKAGAN'a состоится на днях

19 апр 2016 : 		 DUFF MCKAGAN представил трейлер к своему фильму-биографии

4 фев 2016 : 		 Сольный альбом DUFF McKAGAN выйдет на виниле

5 авг 2015 : 		 DUFF MCKAGAN в студии

27 май 2015 : 		 DUFF MCKAGAN: «Я слишком стар, чтобы комментировать нынешнюю ситуацию в роке»

19 май 2015 : 		 DUFF MCKAGAN и KRIST NOVOSELIC исполняют "Sweet Child O' Mine" на аккордеоне

7 май 2015 : 		 DUFF MCKAGAN выступил на благотворительном вечере гитариста PEARL JAM

6 май 2015 : 		 Новая песня DUFF MCKAGAN

30 апр 2015 : 		 IZZY STRADLIN, JERRY CANTRELL на новом ЕР DUFF MCKAGAN

19 мар 2015 : 		 DUFF MCKAGAN и IZZY STRADLIN записали песню

6 мар 2015 : 		 DUFF MCKAGAN'S LOADED дали первое за два года выступление
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DUFF MCKAGAN THE LIVING выпустят потерянный альбом



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Группа THE LIVING, в состав которой входил DUFF MCKAGAN, выпустит шестнадцатого апреля альбом "The Living: 1982" — его релизом будет заниматься лейбл Loosegroove Records, а владельцами лейбла являются Stone Gossard (PEARL JAM) и Regan Hagar (SATCHEL, BRAD). В состав THE LIVING входил 17-летний McKagan на гитаре, вокалист John Conte, басист Todd Fleischman и барабанщик Greg Gilmore (MOTHER LOVE BONE). В альбом войдут семь песен, написанных Duff'ом, а сама работа будет доступна на белом, жёлтом и рубиновом винилах.

Трек-лист:

01. A Promise

02. Two Generation Stand

03. Live By The Gun

04. A Song For You

05. No Thanks

06. Live Is A Terror

07. I Want

«Могло ли когда-нибудь это покинуть наш подвал? Тогда была особая магия, она была нашей, и мы ни о чём не парились!» — сказал Duff. Спустя 39 лет пластинка всё-таки покинула подвал.

DUFF MCKAGAN Pre-GUNS N





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