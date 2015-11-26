DUFF MCKAGAN THE LIVING выпустят потерянный альбом
Группа THE LIVING, в состав которой входил DUFF MCKAGAN, выпустит шестнадцатого апреля альбом "The Living: 1982" — его релизом будет заниматься лейбл Loosegroove Records, а владельцами лейбла являются Stone Gossard (PEARL JAM) и Regan Hagar (SATCHEL, BRAD). В состав THE LIVING входил 17-летний McKagan на гитаре, вокалист John Conte, басист Todd Fleischman и барабанщик Greg Gilmore (MOTHER LOVE BONE). В альбом войдут семь песен, написанных Duff'ом, а сама работа будет доступна на белом, жёлтом и рубиновом винилах.
Трек-лист:
01. A Promise
02. Two Generation Stand
03. Live By The Gun
04. A Song For You
05. No Thanks
06. Live Is A Terror
07. I Want
«Могло ли когда-нибудь это покинуть наш подвал? Тогда была особая магия, она была нашей, и мы ни о чём не парились!» — сказал Duff. Спустя 39 лет пластинка всё-таки покинула подвал.
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