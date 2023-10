сегодня



DUFF McKAGAN представляет альбом



DUFF McKAGAN опубликовал ролик, рассказывающий об издании его нового сольного альбома Lighthouse, релиз которого намечен на 20 октября.



Трек-лист:



01. Lighthouse

02. Longfeather

03. Holy Water

04. I Saw God On 10th St

05. Fallen

06. Forgiveness

07. Just Another Shakedown

08. Fallen Ones

09. Hope (feat. Slash)

10. I Just Don't Know (feat. Jerry Cantrell)

11. Lighthouse (Reprise) (feat. Iggy Pop)







