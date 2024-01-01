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Расширенная версия альбома DUFF MCKAGAN



DUFF MCKAGAN сообщил о том, что 22 марта состоится выпуск расширенной цифровой версии его последнего сольного альбома "Lighthouse", в которую войдет 19 композиций







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