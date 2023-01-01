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DUFF McKAGAN о своих демонах



DUFF McKAGAN недавно дал интервью People Magazine, в котором рассказал о проблемах и зависимостях молодости:



«Для меня успех никогда не был связан с машинами, деньгами или чем-то ещё. Я играю с потрясающими музыкантами, и у меня есть (жена) Сьюзан (Холмс). С этими двумя факторами я чувствую себя так, будто могу приручить льва. У меня за плечами так много прекрасного».



Это был долгий и сложный путь музыканта, чья полуобворожительная жизнь когда-то казалась недосягаемой.



«В 15 лет у меня было романтическое видение Нормана Роквелла, и я не думал, что достигну 27, 28, 29, 30 лет. Но со мной произошли события, которые изменили моё направление жизни, и вот я здесь».



Серьёзный сдвиг в жизни McKagan'а произошёл в 1994 году в возрасте 30 лет, когда он решил окончательно стать трезвенником после госпитализации с острым панкреатитом, вызванным алкоголем.



«В тот момент я не планировал жить дольше 30 лет. Я вообще не собирался жить долго. Не хочу показаться занудой, но это чистая правда. Я привык к тому, что люди умирают, а когда ты привыкаешь к этому и употребляешь, это очень страшное дело».







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