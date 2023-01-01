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*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 47
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 34
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
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Duff McKagan's Loaded

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DUFF McKAGAN о своих демонах



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DUFF McKAGAN недавно дал интервью People Magazine, в котором рассказал о проблемах и зависимостях молодости:

«Для меня успех никогда не был связан с машинами, деньгами или чем-то ещё. Я играю с потрясающими музыкантами, и у меня есть (жена) Сьюзан (Холмс). С этими двумя факторами я чувствую себя так, будто могу приручить льва. У меня за плечами так много прекрасного».

Это был долгий и сложный путь музыканта, чья полуобворожительная жизнь когда-то казалась недосягаемой.

«В 15 лет у меня было романтическое видение Нормана Роквелла, и я не думал, что достигну 27, 28, 29, 30 лет. Но со мной произошли события, которые изменили моё направление жизни, и вот я здесь».

Серьёзный сдвиг в жизни McKagan'а произошёл в 1994 году в возрасте 30 лет, когда он решил окончательно стать трезвенником после госпитализации с острым панкреатитом, вызванным алкоголем.

«В тот момент я не планировал жить дольше 30 лет. Я вообще не собирался жить долго. Не хочу показаться занудой, но это чистая правда. Я привык к тому, что люди умирают, а когда ты привыкаешь к этому и употребляешь, это очень страшное дело».

DUFF McKAGAN -




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