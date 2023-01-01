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Лемми отсыпал и DUFF MCKAGAN



DUFF MCKAGAN сообщил, что Лемми и ему прислал часть себя — об этом он рассказал в программе Planet Rock "Three Chords & The Truth", соведущей которой является его жена, Susan Holmes McKagan. После эфира с кавер-версией "Run Rudolph Run", которую записали Dave Grohl, Lemmy и Billy Gibbons, Susan сказала:



«Dave — наш хороший друг и друг всех нас. Мы также хотим особо отметить Лемми Килмистера, который скончался несколько лет назад, 28 декабря. Да здравствует Лемми. Мы любим тебя».



Duff добавил: «Лемми будет жить вечно. Он был хорошим другом Dave'а. Здесь у нас есть небольшая связь. Они вместе занимались музыкой, вместе записывались для альбома PROBOT».



А Susan продолжила: «Ты играл на церемонии вручения "Грэмми" с Johnny Depp'ом и Joe Perry [когда HOLLYWOOD VAMPIRES в 2016 году почтили память Лемми]».



«Слушай, я ведь почетный член MOTÖRHEAD», — ответил Duff.



«Это точно. У нас здесь [дома] хранится его прах. Он никогда не покинет наши сердца» — ответила на это Susan.



Помимо McKagan'a, на сегодняшний день о получении сувенирной пули с прахом Лемми публично рассказали бывший фронтмен HANOI ROCKS Michael Monroe, вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford, Doro Pesch, вокалист UGLY KID JOE Whitfield Crane и бывший ведущий "Headbangers Ball" Riki Rachtman.







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