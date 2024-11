DUFF MCKAGAN: «Я знатный ботан!»

сегодня



DUFF MCKAGAN 12 ноября вместе с Matt'ом Pinfield'ом поговорил в KLOS Helpful Honda Rock Room о творческом пути, о переезде в Лос-Анджелес, встрече со Slash'ом и Steven'ом Adler'ом и многом другом. В частности у него спросили, планируют ли GUNS N' ROSES какие-то особые концерты по случаю 40-летия:



«Неужели уже 40? Спасибо, что сообщили мне. Мы играли, [моя сольная] группа играла на прошлой неделе в одном месте в Бостоне, которое называется The Paradise. Это знаменитый старый клуб - легендарный. Мы пришли играть в « Paradise», и я такой: «О, да, это то самое место, где GUNS играли с „Appetite [For Destruction]“. У нас был тур по клубам, их было много, и мы играли в «Paradise». И владелец заведения — он до сих пор владелец — только что купил его, кажется, в 87-м. Он говорит: «Да, чувак, ты играл здесь 19 октября 1987 года». И я впервые туда вернулся и говорю: «Чувак, блин, 27 лет назад». А он меня поправляет: «Нет. 37 лет назад».



Я не чувствую никакой разницы. Дело в том, что вы называете цифру 37 лет или 40 лет — о, это звучит как огромный срок, но я все тот же парень, который на своем „Маверике“ ехал по улице, устроился на работу в „Блэк Ангус“ (ресторан, где работал разносчиком закусок)... Нет никакой разницы.



Я хочу кое-что рассказать. Люди здесь собрались, и вы обсуждаете GUNS N' ROSES, живые концерты и все такое. Я люблю путешествовать по миру. Я люблю бывать в разных местах - в кофейнях, музеях, церквях, замках и так далее. Мы с женой законченные ботаники. Мы занимаемся всеми этими вещами. И я занимаюсь этим с 80-х годов. В результате вы знакомитесь с людьми. Ты знакомишься с разными культурами. А мне нравится стоять в стороне и наблюдать за ними, а не вникать в культуру. Я был в Индонезии, на Ближнем Востоке, в Азии, да что там — в Южной Америке, в Европе, конечно, миллион раз. И Америка, в ней куча разных культур. И я разговаривал с людьми, например, «О, ты только что спас кому-то жизнь вчера». «О, черт. А что я сделал?» Но я встречаю самых удивительных людей, [и у них] есть свои собственные эпические истории. И у всех нас есть такая внутренняя глубина. Никто из нас не похож на гребаного барыгу. У каждого из нас есть душа.



Когда я играю на концертах, я не думаю, что есть разница между теми, кто на сцене, и теми, кто смотрит. Мы все в этой гребаной истории вместе. Так что для меня большая честь, что люди приходят, потому что у всех нас есть душа и истории, и что вы находите время, чтобы прийти и посмотреть, как я играю или что я делаю. Для меня это большая честь, и я всегда смотрю в оба. Это немного ошеломляет. Если вы смотрите и думаете: «Интересно, какова его история. Интересно, какова ее история», и энергетика. И [я], типа, «О, черт. Ладно. Стоп. Остановись на секунду. Ты должен закончить '[Welcome To The] Jungle'». Но я очень благодарен вам, ребята. Будьте здоровы».











