26 июл 2023



DUFF MCKAGAN представил новый сингл



DUFF MCKAGAN представил композицию "I Saw God On 10th St", которая вошла в новую студийную пластинку, получившую название "Lighthouse" и планируемую к выпуску двадцатого октября.



Трек-лист:



01. Lighthouse

02. Longfeather

03. Holy Water

04. I Saw God On 10th St

05. Fallen

06. Forgiveness

07. Just Another Shakedown

08. Fallen Ones

09. Hope (feat. Slash)

10. I Just Don't Know (feat. Jerry Cantrell)

11. Lighthouse (Reprise) (feat. Iggy Pop)







