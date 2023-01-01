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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 30
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 20
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
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Duff McKagan's Loaded

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DUFF MCKAGAN выбрал любимые песни GUNS N' ROSES



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DUFF MCKAGAN в рамках интервью AXS TV выбрал те песни GUNS N' ROSES, которые он больше всего любил играть в 1987, 2016 и 2023:

«Моей любимой песней в 1987 году была "Rocket Queen", просто потому, что мы нашли этот грув и все необходимые соединительные элементы, которые помогли нам объединить эту песню. Axl [Rose, вокалист GUNS N' ROSES] написал для нее очень крутой текст, и она стала просто такой парящей в воздухе композицией. "Appetite [For Destruction]" был небольшой записью, которую мы сделали для себя, наших друзей и некоторых рокеров, которым мы нравились... Мы просто шли и записывали песни, которые мы писали для себя и которые действительно нравились некоторым людям в клубах. Так что "Rocket Queen" показалась мне чем-то вроде следующего шага, песней следующего уровня. И вот вы переноситесь в 2016 год... Я всегда любил играть "November Rain", потому что это именно тот самый торжественный момент. Когда Axl садится, и вы видите все зажигалки, а соло Slash'а — это нечто грандиозное. [Теперь] мне нравится играть те несколько новых песен, которые у нас есть — "Hard Skool", "Absurd", "The General" и "Perhaps"».




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