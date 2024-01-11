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Duff McKagan's Loaded

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DUFF MCKAGAN в "Jimmy Kimmel Live!"



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DUFF MCKAGAN принял участие в программе "Jimmy Kimmel Live!" девятого января и исполнил композицию "Longfeather"




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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11 янв 2024
T
Termofucker
Уважаю этого чувака,читал его автобиографию.Поборол алкоголизм и наркоманию.Пусть не такой популярный как Слэш,но не менее крут.

просмотров: 226

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