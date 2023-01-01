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*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 35
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Duff McKagan's Loaded

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DUFF MCKAGAN думает о сольном туре



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В рамках недавнего интервью с DUFF'ом MCKAGAN'ом у него спросили, думает ли он о туре в поддержку нового сольного альбома:

«Я гастролировал с пластинкой "Tenderness" [второй сольный альбом Даффа 2019 года], и у меня был Shooter Jennings и его группа. Мы отыграли около десятка концертов в Европе и около десятка концертов в США.

Я, разумеется, задумываюсь о том, с какой группой я хочу представить эти песни [на 'Lighthouse']. А что является источником вдохновения? Есть два гитариста — у меня есть Tim [Dijulio], который играл на пластинке, он потрясающий. Мне нужно найти людей, которые умеют петь, потому что на этой пластинке очень много бэк-вокала. И я хочу, чтобы если уж я собираюсь выступать вживую, то это должно быть великолепно. Это должна быть та самая пластинка, и это не может быть приближением к ней. Так что я бы с радостью поехал играть в Европу. Я имею в виду, если я смогу сыграть где-нибудь в Мюнхене или в Берлине, то придет достаточно людей, и я смогу это осуществить. Так что теперь надо разобраться с этой задачей... Я не знаю, когда - может быть, весной или в какой-нибудь другой период я это осуществлю. И, наверное, у меня будет еще немного материала, когда я приеду на гастроли — потому что у меня его очень много.

Прошлой весной я выпустил EP; я выпустил песню под названием "This Is The Song". Я выпустил EP из трех песен, просто чтобы начать выпускать песни. Так что у меня было бы много композиций, которые я мог бы сыграть. У меня есть альбом "Tenderness", альбом "Lighthouse", мои EP, есть из чего выбрать, чтобы играть вживую. Но я должен закончить турне [GUNS N' ROSES], в котором я сейчас нахожусь.

Мы должны были закончить гастроли. Моя пластинка должна была выйти примерно через три дня после того, как мы закончили гастроли, но мы продлили тур. Так что это немного странно, когда выходит моя собственная пластинка, а я выхожу и выступаю с концертом GUNS в тот же вечер. Это здорово. Это, как говорится, богатство выбора. Так что я буду серьезно относиться к тому, кого я найду себе в группу, и все такое. Но я хочу сделать только несколько действительно классных [сольных] шоу. Не миллион выступлений. Я делаю это с GUNS N' ROSES; мы играем миллион шоу. Но я бы хотел сыграть в Мюнхене, Берлине, Риме — сыграть в Польше. Польша была великолепна во время "Tenderness". В одном месте, где мы побывали с "Tenderness", было очень здорово, я вернусь туда. Знаете, сыграть в Милане, сыграть в Лондоне, и просто сделать все правильно. Сделаю это настолько масштабно, насколько смогу, насколько позволят зрители».




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