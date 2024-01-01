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*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 79
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 33
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 24
*Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer" 22
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Jeff Scott Soto

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26 дек 2024 : 		 JEFF SCOTT SOTO в новом видео TSENA KOEV

29 окт 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «MIKE мне ничего не сказал!»

31 июл 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO готовит что-то интересное

26 мар 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO будет петь в новой группе басиста VAN HALEN

15 мар 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о фонограмме на концертах: «Я лучше завершу карьеру до того, как до этого дойду»

6 май 2022 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

19 апр 2022 : 		 JEFF SCOTT SOTO сходил на JOURNEY

5 апр 2022 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

2 мар 2022 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

22 фев 2022 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о расизме в свой адрес

28 окт 2021 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

11 окт 2021 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

25 сен 2021 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

27 авг 2021 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

25 авг 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о сложностях в JOURNEY

29 июл 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO выпускает сборник дуэтов

17 мар 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO, STEVE STEVENS, RUDY SARZO исполняют Стиви Уандера

21 янв 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о фанере на концертах

30 дек 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о том, почему не озвучивает свои политические взгляды

18 дек 2020 : 		 Карантинное видео от JEFF SCOTT SOTO

11 дек 2020 : 		 Почему JEFF SCOTT SOTO не заинтересован в биографии

10 ноя 2020 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

13 окт 2020 : 		 Новое видео JEFF SCOTT SOTO

6 окт 2020 : 		 Новая песня JEFF SCOTT SOTO

9 сен 2020 : 		 Новый альбом JEFF SCOTT SOTO выйдет осенью

1 май 2020 : 		 Фрагмент нового концертного релиза JEFF SCOTT SOTO
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JEFF SCOTT SOTO в новом видео TSENA KOEV



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Erase Me feat. JEFF SCOTT SOTO, новое видео TSENA KOEV, доступно для просмотра ниже.




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