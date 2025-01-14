Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 106
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 57
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 56
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 34
*Лидер OPETH о Поле Ди'Анно 30
*Концертное видео TARJA 25
*Гитарист PRIMUS лишился дома из-за пожара 23
*PAMELA ANDERSON не в лучших отношениях с TOMMY LEE 20
*ADRIAN SMITH лишился дома из-за пожара 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 106
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 57
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 56
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 34
[= ||| все новости группы



*

Venom

*



14 янв 2025 : 		 Альбомы VENOM будут переизданы

9 дек 2024 : 		 Видео с выступления VENOM

19 авг 2024 : 		 Видео с выступления VENOM

1 ноя 2023 : 		 Оригинальный гитарист VENOM об альбоме 1981 года

17 июн 2023 : 		 Барабанщик VENOM: «Классический состав? Ну не...»

3 мар 2023 : 		 Бывший барабанщик VENOM успешно сражается с болезнью

7 янв 2023 : 		 Кассетный бокс-сет от VENOM

29 дек 2022 : 		 Бывший вокалист VENOM ответил на критику фанатов

26 дек 2022 : 		 MANTAS ответил CRONOS'у: «Посмотри видео своей собственной группы, если хочешь увидеть некачественное выступление»

14 дек 2022 : 		 CRONOS о реюнионе VENOM: «Последнее, что я хочу — выйти на сцену с этим старыми ублюдками»

7 окт 2022 : 		 MANTAS — о возможности собраться оригинальному составу VENOM

5 окт 2022 : 		 Бывший гитарист VENOM заявил, что они были первой блэк-металлической группой

28 сен 2022 : 		 У бывшего барабанщика VENOM рак

12 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM

8 авг 2022 : 		 VENOM завершают работу над альбомом

5 июл 2022 : 		 Видео с выступления VENOM

18 апр 2022 : 		 Видео с выступления VENOM

4 мар 2022 : 		 MANTAS — о возможности собрать оригинальный состав VENOM

13 янв 2022 : 		 Концертное видео VENOM 1985 года

20 апр 2021 : 		 Бокс-сет VENOM доступен для предзаказа

1 мар 2021 : 		 Вокалист VENOM INC. — о бокс-сете VENOM

8 июл 2020 : 		 Сборник VENOM выйдет летом

21 июн 2020 : 		 Вышла фигурка VENOM

25 май 2020 : 		 Вокалист BEHEMOTH и гитарист VENOM INC. исполняют песню VENOM

5 мар 2020 : 		 Демо VENOM выйдет на CD

29 ноя 2019 : 		 MANTAS — CRONOS'у: «Завали! Не забывай, что в эту группу ты пришёл по моему приглашению!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Альбомы VENOM будут переизданы



zoom
VENOM сообщили о планах переиздания своих альбомов с бонус-материалами — детали можно найти по этому адресу.



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 янв 2025
H
HLL
ахахаха апять?

просмотров: 366

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом