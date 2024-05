сегодня



GLENN HUGHES назвал любимые песни в исполнении DEEP PURPLE



В интервью Loudersound Glenn Hughes назвал свои любимые песни в исполнении DEEP PURPLE.



"Burn" ("Burn", 1974)



«Мы были в замке Клируэлл, когда Ричи [Блэкмор] сказал: "Мы должны написать песню под названием "Burn". У него уже была идея названия. Мы впятером написали эту песню вместе в крипте замка в тональности соль; инструментал Джона [Лорда] в стиле Баха, вставка риффа... Это было волшебно. "Burn" — отличный, драматичный рок-трек. Мелодия останавливается, снова начинается, разворачивается, в ней есть влияние Баха и вокальные гармонии. Она совершенно не похожа на всё, что Deep Purple делали раньше. Этот трек удовлетворил все запросы тех, кто сомневался, сможет ли новый состав работать».



"You Can't Do It Right (With The One You Love)" ("Stormbringer", 1974)



«Ричи, вероятно, думал об уходе ещё до того, как мы приступили к созданию "Stormbringer", так что он не особо сочинял материал. Джон, Дэвид и я написали несколько песен, которые были совершенно новыми для Deep Purple — они отличались от остального материала. Эта песня стала отличным вариантом для нашего с Дэвидом [Ковердейлом] вокального дуэта».



