сегодня



GLENN HUGHES уже 27 лет не берет в рот крепкого



GLENN HUGHES 23 ноября написал:



«Переполненный чувством удовлетворения, идя по дороге счастливой судьбы, в настоящем моменте. Пребывая в настоящем...»



Abiding in the now …







Full of gratitude, trudging the road of happy destiny, in the present moment.Abiding in the now … pic.twitter.com/897LWwB14Z





+0 -0



( 2 ) просмотров: 299