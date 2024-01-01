Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
*Видео с выступления SLAYER 26
*LINKIN PARK исполнили новую песню 20
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 14
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
*GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля 12
*Ураган серьезно повредил дом гитариста CANNIBAL CORPSE 10
*Кавер-версия хита MADONNA от DOGMA 10
*WACKEN OPEN AIR 2025 распродан 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
*Видео с выступления SLAYER 26
*LINKIN PARK исполнили новую песню 20
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 14
[= ||| все новости группы



*

Glenn Hughes

*



1 окт 2024 : 		 GLENN HUGHES: «Я должен полностью погрузиться в песню, чтобы спеть её»

12 сен 2024 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

19 июн 2024 : 		 GLENN HUGHES записал альбом за 19 дней

23 май 2024 : 		 GLENN HUGHES назвал любимые песни в исполнении DEEP PURPLE

5 май 2024 : 		 GLENN HUGHES: «Я не боюсь сцены»

13 апр 2024 : 		 GLENN HUGHES исполнил DEEP PURPLE

4 апр 2024 : 		 GLENN HUGHES завершил сочинение

25 мар 2024 : 		 GLENN HUGHES запишет альбом летом

11 мар 2024 : 		 GLENN HUGHES и JUSTIN HAWKINS в караоке

4 фев 2024 : 		 JOE BONAMASSA и DEREK SHERINIAN присоединились на сцене к GLENN HUGHES

29 дек 2023 : 		 GLENN HUGHES: «Мне повезло, что я не умер»

24 ноя 2023 : 		 GLENN HUGHES показал, сколько не брал в рот крепкого

13 ноя 2023 : 		 GLENN HUGHES и CHAD SMITH исполнили DEEP PURPLE

30 окт 2023 : 		 GLENN HUGHES собирается записывать альбом

16 окт 2023 : 		 GLENN HUGHES открыл тур

2 окт 2023 : 		 GLENN HUGHES, ROBIN ZANDER, LZZY HALE, MATT SORUM на частной вечеринке в Бразилии

19 сен 2023 : 		 GLENN HUGHES планирует новый альбом

11 сен 2023 : 		 JOE BONAMASSA и CHAD SMITH присоединились на сцене к GLENN HUGHES

9 сен 2023 : 		 Альбом GLENN HUGHES и ROBIN GEORGE все таки выйдет на CD

4 сен 2023 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

30 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES: «Нельзя, чтобы люди платили, чтобы увидеть, как кто-то поёт под фонограмму»

21 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES: «Ни о чём не жалею»

18 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES открыл тур по США

5 июл 2023 : 		 Видео полного выступления GLENN HUGHES

30 май 2023 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

14 май 2023 : 		 GLENN HUGHES отмечает 50-летие Burn DEEP PURPLE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GLENN HUGHES: «Я должен полностью погрузиться в песню, чтобы спеть её»



zoom
GLENN HUGHES недавно дал интервью Атме Намби, современному духовному лидеру из Индии. На утверждение о том, что его «пение само по себе действует как медитация», он ответил так:

«Когда я пою, я определённо погружаюсь в песню. Я погружаюсь в текст, который исполняю.

Я написал некоторые из этих текстов 50 лет назад, но я не возвращаюсь к форме, но когда я пою песню, я нахожусь в ней. Я должен полностью погрузиться в песню, чтобы спеть её. И, кстати, у меня нет никаких мыслей, когда я пою. Я в песне, я внутри музыки. И это два часа моей жизни каждый день. Если бы я мог наслаждаться этим в остальные 22 часа, всё было бы прекрасно.

Люди спрашивают меня: "Что происходит там, наверху, когда ты поёшь?" И я отвечаю: "Не знаю". Я не думаю о том, что буду петь дальше. Я никогда не думаю о следующей ноте, потому что она может быть очень высокой или низкой. Если я буду думать о следующей ноте, я не стану её петь. Я знаю многих футболистов, очень известных футболистов, которые говорили мне, что если они собираются совершить что-то великое на поле, если кто-то собирается пробить пенальти в футболе, если они думают, что промахнутся, то они промахнутся. Поэтому я никогда не думаю о том, что буду петь. Я знаю мелодию, которую собираюсь спеть, но я никогда не думаю ни о чём другом, кроме как... Я пою в данный момент. Я полностью погружаюсь в это состояние... Я в самом блаженном состоянии. Потому что когда я выхожу на сцену, я свободен. Я свободен всё время, но в тот момент я свободен особенно. И люди спрашивают меня: "Как тебе это удаётся?" Я отвечаю: "Что мне удаётся?" Думаю, я таким образом выражаю себя. Так что если вы музыкант и искренне сосредоточиваетесь на этом моменте, если вы пребываете в нём, или даже если вы не музыкант, если вы просто делаете то, что делаете, если вы можете оставаться в этом моменте, а я работаю уже 10 лет над тем, чтобы пребывать в этом моменте, в этом следующем дыхании — дыхание жизненно важно для меня».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 41

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом