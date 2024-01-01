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GLENN HUGHES: «Я должен полностью погрузиться в песню, чтобы спеть её»



GLENN HUGHES недавно дал интервью Атме Намби, современному духовному лидеру из Индии. На утверждение о том, что его «пение само по себе действует как медитация», он ответил так:



«Когда я пою, я определённо погружаюсь в песню. Я погружаюсь в текст, который исполняю.



Я написал некоторые из этих текстов 50 лет назад, но я не возвращаюсь к форме, но когда я пою песню, я нахожусь в ней. Я должен полностью погрузиться в песню, чтобы спеть её. И, кстати, у меня нет никаких мыслей, когда я пою. Я в песне, я внутри музыки. И это два часа моей жизни каждый день. Если бы я мог наслаждаться этим в остальные 22 часа, всё было бы прекрасно.



Люди спрашивают меня: "Что происходит там, наверху, когда ты поёшь?" И я отвечаю: "Не знаю". Я не думаю о том, что буду петь дальше. Я никогда не думаю о следующей ноте, потому что она может быть очень высокой или низкой. Если я буду думать о следующей ноте, я не стану её петь. Я знаю многих футболистов, очень известных футболистов, которые говорили мне, что если они собираются совершить что-то великое на поле, если кто-то собирается пробить пенальти в футболе, если они думают, что промахнутся, то они промахнутся. Поэтому я никогда не думаю о том, что буду петь. Я знаю мелодию, которую собираюсь спеть, но я никогда не думаю ни о чём другом, кроме как... Я пою в данный момент. Я полностью погружаюсь в это состояние... Я в самом блаженном состоянии. Потому что когда я выхожу на сцену, я свободен. Я свободен всё время, но в тот момент я свободен особенно. И люди спрашивают меня: "Как тебе это удаётся?" Я отвечаю: "Что мне удаётся?" Думаю, я таким образом выражаю себя. Так что если вы музыкант и искренне сосредоточиваетесь на этом моменте, если вы пребываете в нём, или даже если вы не музыкант, если вы просто делаете то, что делаете, если вы можете оставаться в этом моменте, а я работаю уже 10 лет над тем, чтобы пребывать в этом моменте, в этом следующем дыхании — дыхание жизненно важно для меня».







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