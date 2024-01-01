GLENN HUGHES: «Я должен полностью погрузиться в песню, чтобы спеть её»

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все новости группы
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Великобритания
21 авг 2022 :
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GLENN HUGHES: «COVID серьёзно меня зацепил»
15 ноя 2021 :
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GLENN HUGHES хотел быть честен
18 авг 2021 :
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GLENN HUGHES: «Я принял Интернет»
22 июл 2021 :
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ORANGE AMPLIFICATION представили фирменный усилитель от GLENN HUGHES
29 июн 2021 :
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GLENN HUGHES любит RITCHIE BLACKMORE'а, но работать с ним снова не стал бы
20 фев 2021 :
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GLENN HUGHES рассказал о встрече с юным LARS'ом ULRICH'ом
18 янв 2021 :
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GLENN HUGHES — о возможном сотрудничестве с TONY IOMMI
7 авг 2020 :
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GLENN HUGHES продолжит сочинять музыку до последнего дня
22 июл 2020 :
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GLENN HUGHES — о введении в Зал Славы Рок-н-Ролла
27 апр 2020 :
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Новое видео GLENN HUGHES
4 дек 2019 :
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GLENN HUGHES: «Я играл с лучшими гитаристами. И Гэри Мур был венцом»
20 сен 2019 :
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Видео с выступления GLENN HUGHES
4 июн 2019 :
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GLENN HUGHES и TRAPEZE: репортаж 1994 года
12 фев 2019 :
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GLENN HUGHES пока не хочет записывать сольный альбом
29 янв 2019 :
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GLENN HUGHES: «Я просто музыкант, оказавшийся в нужное время в нужном месте»
18 дек 2018 :
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GLENN HUGHES урегулировал все разногласия с DEEP PURPLE по авторским отчислениям
4 дек 2018 :
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Концертное видео GLENN HUGHES
14 сен 2018 :
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GLENN HUGHES: «Если Mick Jagger ещё в деле, то у меня есть шанс!»
11 сен 2018 :
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GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE
27 авг 2018 :
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GLENN HUGHES открыл американскую часть тура
27 авг 2018 :
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GLENN HUGHES о возможном сотрудничестве с COVERDALE'ом
21 авг 2018 :
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GLENN HUGHES об Арете Франклин
23 июл 2018 :
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Профессиональное видео с выступления GLENN HUGHES
16 фев 2018 :
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GLENN HUGHES о Дейве Холланде
8 фев 2018 :
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GLENN HUGHES собирается выпустить фильм о текущем турне
16 янв 2018 :
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GLENN HUGHES об исполнении песен DEEP PURPLE
4 окт 2017 :
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GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE
29 сен 2017 :
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GLENN HUGHES о RITCHIE BLACKMORE: «Он большой оригинал»
27 сен 2017 :
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Причина раннего завершения шоу GLENN HUGHES
27 сен 2017 :
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GLENN HUGHES сократил выступление
22 сен 2017 :
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GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE
20 сен 2017 :
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GLENN HUGHES завершил запись «секретного проекта»
1 сен 2017 :
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GLENN HUGHES, DAVID COVERDALE и Джон Лорд пытались собраться вместе
28 авг 2017 :
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GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE
26 авг 2017 :
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JOE PERRY, GLENN HUGHES на новом альбоме BILLY RAY CYRUS
24 авг 2017 :
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GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE
15 авг 2017 :
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GLENN HUGHES об успехе "Burn" DEEP PURPLE
22 фев 2017 :
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Видео с выступления GLENN HUGHES
20 янв 2017 :
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GLENN HUGHES о Дональде Трампе
9 ноя 2016 :
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GLENN HUGHES: «Я стал более прилежным музыкантом»
22 окт 2016 :
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Новое видео GLENN HUGHES
19 окт 2016 :
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Новая песня GLENN HUGHES
7 окт 2016 :
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Новая песня GLENN HUGHES
21 сен 2016 :
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Новое видео GLENN HUGHES
8 сен 2016 :
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EPK от GLENN HUGHES
5 сен 2016 :
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PAT THRALL присоединился на сцене к GLENN HUGHES
1 сен 2016 :
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Новый альбом GLENN HUGHES выйдет осенью
30 авг 2016 :
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GLENN HUGHES отказался играть с RITCHIE BLACKMORE'ом
12 авг 2016 :
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GLENN HUGHES открыл тур
8 авг 2016 :
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GLENN HUGHES о новом альбоме
30 июн 2016 :
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GLENN HUGHES: «Да я не помню, что было в 80-е!»
21 июн 2016 :
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GLENN HUGHES записывает новый альбом
14 мар 2016 :
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GLENN HUGHES: «"Burn" — вот почему меня берут в Зал славы»
13 фев 2016 :
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GLENN HUGHES отменил тур по США
26 окт 2015 :
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GLENN HUGHES считает, что реюнион состава DEEP PURPLE "Mark III" вряд ли когда-нибудь случится
19 окт 2015 :
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Акустика от GLENN HUGHES
12 окт 2015 :
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GLENN HUGHES о самых ярких и плохих моментах жизни
8 окт 2015 :
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GLENN HUGHES: «После DEEP PURPLE я больше не езжу в такие туры»
27 авг 2015 :
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Видео с выступления GLENN HUGHES
20 авг 2015 :
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Видео с выступления GLENN HUGHES
4 июн 2015 :
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Бывший гитарист WHITESNAKE/DIO поедет в тур с GLENN HUGHES
21 май 2014 :
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GLENN HUGHES в прошлом году перенес операцию
25 дек 2013 :
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Сын Леннона на новом альбоме GLENN HUGHES
29 янв 2013 :
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Концертный релиз GLENN HUGHES выйдет в феврале
26 окт 2012 :
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GLENN HUGHES, STEVE VAI, CHAD SMITH: создание 'Highway Star'
24 окт 2012 :
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GLENN HUGHES, CHAD SMITH: создание 'Maybe I'm A Leo'
12 мар 2012 :
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GLENN HUGHES вспоминает Гэри Мура
16 ноя 2011 :
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GLENN HUGHES планирует новый альбом
16 май 2011 :
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GLENN HUGHES в акустике
9 окт 2010 :
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GLENN HUGHES может что-то записать с JULIAN'ом LENNON'ом
30 июл 2010 :
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Семплы с нового ЕР GLENN'a HUGHES'a
4 июн 2010 :
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GLENN HUGHES примет участие в записи альбома ONE SOUL THRUST
17 май 2010 :
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GLENN HUGHES о смерти DIO
6 янв 2010 :
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GLENN HUGHES работает с 'просто удивительной' группой
7 дек 2009 :
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Новый DVD GLENN'а HUGHES'а
23 окт 2009 :
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GLENN HUGHES планирует большой тур
17 апр 2008 :
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Новое видео GLENN'а HUGHES'а в сети
14 мар 2008 :
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Новый альбом от GLENN HUGHES: подробности выхода и фрагменты песен
5 фев 2008 :
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GLENN HUGHES: "У меня не бывает двух одинаковых альбомов"
12 окт 2007 :
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GLENN HUGHES дописывает лирику для нового альбома
24 июл 2007 :
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Антология от GLENN'a HUGHES'a
29 июн 2007 :
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GLENN HUGHES принял назад гитариста J.J. Marsh'а
20 фев 2007 :
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Еще одно видео GLENN'a HUGHES'a
3 фев 2007 :
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Glenn Hughes : новое видео в сети
31 окт 2006 :
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CD/DVD от GLENN HUGHES "Live At The Basement" выйдет в 2007 году
23 июн 2006 :
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GLENN HUGHES: Акустическое выступление снято для DVD
9 апр 2006 :
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GLENN HUGHES: Трек-лист "Music For The Divine"
13 мар 2006 :
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GLENN HUGHES объявляет название нового альбома
5 фев 2006 :
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GLENN HUGHES: новый сольный альбом в мае
1 дек 2005 :
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GLENN HUGHES работает над новым альбомом с гитаристом RED HOT CHILI PEPPERS
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сегодня
GLENN HUGHES: «Я должен полностью погрузиться в песню, чтобы спеть её»
GLENN HUGHES недавно дал интервью Атме Намби, современному духовному лидеру из Индии. На утверждение о том, что его «пение само по себе действует как медитация», он ответил так:
«Когда я пою, я определённо погружаюсь в песню. Я погружаюсь в текст, который исполняю.
Я написал некоторые из этих текстов 50 лет назад, но я не возвращаюсь к форме, но когда я пою песню, я нахожусь в ней. Я должен полностью погрузиться в песню, чтобы спеть её. И, кстати, у меня нет никаких мыслей, когда я пою. Я в песне, я внутри музыки. И это два часа моей жизни каждый день. Если бы я мог наслаждаться этим в остальные 22 часа, всё было бы прекрасно.
Люди спрашивают меня: "Что происходит там, наверху, когда ты поёшь?" И я отвечаю: "Не знаю". Я не думаю о том, что буду петь дальше. Я никогда не думаю о следующей ноте, потому что она может быть очень высокой или низкой. Если я буду думать о следующей ноте, я не стану её петь. Я знаю многих футболистов, очень известных футболистов, которые говорили мне, что если они собираются совершить что-то великое на поле, если кто-то собирается пробить пенальти в футболе, если они думают, что промахнутся, то они промахнутся. Поэтому я никогда не думаю о том, что буду петь. Я знаю мелодию, которую собираюсь спеть, но я никогда не думаю ни о чём другом, кроме как... Я пою в данный момент. Я полностью погружаюсь в это состояние... Я в самом блаженном состоянии. Потому что когда я выхожу на сцену, я свободен. Я свободен всё время, но в тот момент я свободен особенно. И люди спрашивают меня: "Как тебе это удаётся?" Я отвечаю: "Что мне удаётся?" Думаю, я таким образом выражаю себя. Так что если вы музыкант и искренне сосредоточиваетесь на этом моменте, если вы пребываете в нём, или даже если вы не музыкант, если вы просто делаете то, что делаете, если вы можете оставаться в этом моменте, а я работаю уже 10 лет над тем, чтобы пребывать в этом моменте, в этом следующем дыхании — дыхание жизненно важно для меня».
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