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Mayhem

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Актёр, сыгравший Евронимуса из MAYHEM: «Он такой милашка»



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Англоязычный фильм "Lords Of Chaos", основанный на реальных событиях норвежской блэк-металл-сцены начала девяностых годов, недавно появился в кинотеатрах и будет доступен по запросу с 22 февраля.

Режиссёром картины стал швед Jonas Åkerlund (METALLICA, RAMMSTEIN), продюсерами выступили студия Gunpowder and Sky, VICE Studios, 20th Century Fox, Scott Free Productions и Insurgent Media.

Лента "Lords of Chaos" описывается как «основанная на реальных событиях леденящая душу история группы вышедших из-под контроля подростков, чья мечта превратилась в ночной кошмар». Фильм рассказывает о жизни Øystein'a "Euronymous" Aarseth'a, основателя группы Mayhem, убитого в 1993 году Kristian'ом "Varg" Vikernes'ом (Burzum). В фильме Euronymous «становится одержим идеей создания истинного норвежского блэк-металла» в рамках своей группы Mayhem, и создаёт феномен, используя шокирующие выходки, дабы добиться известности для своей команды. Но когда границы между пиаром и действительностью начинают размываться, страну захлестнула волна поджогов и насилия, закончившаяся жестоким убийством.

Rory Culkin («Крик 4») исполняет роль Euronymous'а, Emory Cohen («Место за соснами») играет Varg'а, Anthony De La Torre («Пираты Карибского Моря: Мертвецы не рассказывают сказки») — Hellhammer'а, Sky Ferreira («Зелёный Ад») — Ann-Marit, Jack Kilmer (сын Val'а Kilmer'а) — Per'a Yngve "Dead" Ohlin'a, Valter Skarsgard (сын Stellan'a Skarsgard'a) — Faust'a.

Во время пресс-конференции, посвящённой фильму, Culkin рассказал, как готовился к роли в этом фильме:

«Что касается Euronymous'a, то я говорил с людьми, которые общались с ним в в то время. Плюс от этих парней сохранилось очень много фотографий. У них отлично получилось задокументировать свою жизнь. И на основе всех этих фотографий Jonas сделал фотосценарий на шестьсот страниц, и каждой сцене соответствовала своя фотография той эпохи. Так что работы было немало.

Поначалу было непросто уследить за всеми этими персонажами, именами типа Hellhammer, Necrobutcher и подобных. Но самым полезным были именно эти фотографии, потому что, когда Euronymous позировал для них, он очень старался выглядеть пугающим и злым. Но если посмотреть на фото, где он за кадром, там он такой милашка — вечно хихикает и потешается. Было любопытно соединить это вместе: то, что он хотел показать всему миру, и то, каким он был на самом деле. А по мне так он был лапочкой. Он был самопровозглашённым лидером Норвежского Чёрного Металла, и в этом было что-то забавное, как, например, перетаскивать тяжёлое оборудование, не шевельнув и пальцем, ведь у него была целая толпа длинноволосых чудаков, готовых исполнить любую его прихоть».

Jonas поделился тем, что хотел сохранить сырую и неприкрашенную фактуру реальности в своём фильме, особенно в сценах убийства:

«У меня было особое отношение к съёмкам этого фильма. Я хотел, чтобы всё было настолько правдиво, насколько это возможно. И все эти резкие взлёты и падения в истории — они важны для ощущения и понимания персонажей. Что действительно хорошо, это, как сказал Rory, то, что у них отлично получалось делать фотографии. Было много материала для изучения. Что касается сцен убийств, то там были полицейские отчёты, так что это для меня стало, пожалуй, самой простой частью работы. Я знал, что произошло, и знал, как это произошло. Так что было довольно легко проследить цепь событий. Повторюсь: я просто хотел добиться максимальной достоверности. И мы снимали всё в духе старой школы: все эти помпы с кровью и протезы. Мне кажется, такой олдскул помог картине выглядеть ещё лучше».












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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Oxygendog


14 фев 2019, 14:19		И застрочил говномет...

SideshowBob


14 фев 2019, 16:01		Трублэцк-заголовок, который мы заслужили


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