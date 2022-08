15 авг 2022



MAYHEM выпустят бокс-сет осенью



MAYHEM девятнадцатого сентября выпустят бокс-сет Pure Fucking Armageddon, в который войдет:



Disc 1:





Side A

"Voice Of A Tortured Skull" (PFA demo) [02:29]

"Carnage" (PFA demo) [04:17]

"Ghoul" (PFA demo) [03:32]

"Black Metal" (PFA demo) [02:06]

"Pure Fucking Armageddon" (PFA demo) [02:39]





Side B

"Mayhem" (PFA demo) [01:48]

"Ghoul" (PFA demo) [03:43]

"Pure Fucking Armageddon" (PFA demo) [02:39]

"Carnage" (PFA demo) [04:23]

Hidden Outro (PFA demo) [03:14]





Disc 2:





Side A

"Ghoul" (PFA rehearsal session A) [03:44]

"Ghoul "(PFA rehearsal session A) [03:56]

"Ghoul" (PFA rehearsal session A) [02:03]

Intros (PFA rehearsal session A) [07:56]

"Carnage" (PFA rehearsal session A) [02:19]

"Black Metal" (PFA rehearsal session A) [02:56]





Side B

"Pure Fucking Armageddon" (PFA rehearsal session A) [03:02]

"OI" (PFA rehearsal session A) [03:18]

"Witching Hour" (PFA rehearsal session A) [02:11]

"Carnage" (PFA rehearsal session A) [01:20]

"Carnage" (PFA rehearsal session A) [02:54]

"Carnage" (PFA rehearsal session A) [05:10]

Intro (PFA rehearsal session A) [02:38]

Outro (PFA rehearsal session A) [02:28]





Disc 3:





Side A

"Ghoul" (PFA rehearsal session B) [03:45]

"Ghoul" (PFA rehearsal session B) [02:01]

"Ghoul" (PFA rehearsal session B) [03:53]

"Pure Fucking Armageddon" (PFA rehearsal session B) [01:54]

"Pure Fucking Armageddon" (PFA rehearsal session B) [03:41]

"Black Metal" (PFA rehearsal session B) [02:24]

"Carnage" (PFA rehearsal session B) [03:12]

"Carnage" (PFA rehearsal session B) [02:40]





Side B

"Carnage" (PFA rehearsal session B) [04:25]

"Ghoul" (PFA rehearsal session B) [02:04]

"Black Metal" (PFA rehearsal session B) [02:17]

"Pure Fucking Armageddon" (PFA rehearsal session B) [03:31]

"Black Metal" (PFA rehearsal session B) [02:49]

"Black Metal" (PFA rehearsal session B) [03:06]





Disc 4:





Side A

"Jagermeister" (Checker Patrol) [02:12]

"Barbeque Of Hell" (Checker Patrol) [01:47]

"Checker Patrol "(Checker Patrol) [02:00]

"Ritze Ratze Rotze" (Checker Patrol) [02:08]





Side B

"Metalion In The Park" (Checker Patrol) [02:22]

"Fuck Off And Die" (Checker Patrol) [01:34]

"Satan Dies In Hell" (Checker Patrol) [00:40]

"Barbeque Of Hell Part 2" (Checker Patrol) [01:16]

"Off Course" (Checker Patrol) [00:22]

"Throwing Glass" (Checker Patrol) [02:00]

"Satan Dies In Hell" (Checker Patrol) [00:37]





Disc 5:





Intro / "Black Metal" (Live In Ski) [04:44]

"Procreation Of The Wicked" (Live In Ski) [03:00]

"Welcome To Hell" (Live In Ski) [05:19]





Disc 6:





Side A

Panic Interview 1985 [23:32]





Side B

Panic Interview 1985 [22:47]





Disc 7:





Intro / "Black Metal" (Live In Ski - video) [04:44]

"Procreation Of The Wicked" (Live In Ski - video) [03:00]

"Welcome To Hell" (Live In Ski - video) [05:19]







