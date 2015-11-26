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Байопик о MAYHEM выйдет на физических носителях в мае



Unobstructed View и MVD Entertainment Group объявиле о выпуске байопика о MAYHEM "Lords Of Chaos" на Blu-ray / DVD combo и DVD 28 мая в США и 21 мая в Канаде.



Blu-ray / DVD combo будет содержать версию фильма без цензуры (118 минут) и бонусный материал (11 тизеров и трейлеров). В обычный DVD войдёт урезанная версия (116 минут), без бонусного материала.













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