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Mayhem

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3 апр 2019 : 		 Байопик о MAYHEM выйдет на физических носителях в мае

14 фев 2019 : 		 Актёр, сыгравший Евронимуса из MAYHEM: «Он такой милашка»

24 янв 2019 : 		 Фрагмент нового фильма о MAYHEM

19 янв 2019 : 		 Трейлер к биопику MAYHEM

15 янв 2019 : 		 Трейлер к биопику MAYHEM

12 дек 2018 : 		 Переиздание MAYHEM доступно для прослушивания

11 окт 2018 : 		 Переиздание MAYHEM выйдет в декабре

4 авг 2018 : 		 Бокс-сет MAYHEM выйдет осенью

28 янв 2018 : 		 Видео с выступления MAYHEM

31 янв 2017 : 		 Концертный релиз MAYHEM выйдет весной

22 дек 2016 : 		 Новый концертный релиз MAYHEM доступен для прослушивания

7 дек 2016 : 		 Концертный релиз MAYHEM выйдет зимой

22 ноя 2016 : 		 Гитарист MAYHEM о клипе METALLICA

1 июл 2016 : 		 MAYHEM "медленно" готовят материал для нового альбома

29 мар 2016 : 		 MAYHEM выступили с тремя бывшими участниками

19 мар 2016 : 		 MAYHEM выступят с классическим вокалистом

5 янв 2016 : 		 MAYHEM планируют возврат к корням

13 окт 2015 : 		 Концертный релиз MAYHEM выйдет в ноябре

22 май 2014 : 		 Видео с выступления MAYHEM

30 апр 2014 : 		 Новая песня MAYHEM

9 апр 2014 : 		 Новая песня MAYHEM

20 мар 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MAYHEM

7 мар 2014 : 		 MAYHEM отметят юбилей в Осло

19 фев 2014 : 		 Новая песня MAYHEM

14 ноя 2013 : 		 MAYHEM сводят новый альбом

2 июл 2013 : 		 Видео полного концерта MAYHEM
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Байопик о MAYHEM выйдет на физических носителях в мае



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Unobstructed View и MVD Entertainment Group объявиле о выпуске байопика о MAYHEM "Lords Of Chaos" на Blu-ray / DVD combo и DVD 28 мая в США и 21 мая в Канаде.

Blu-ray / DVD combo будет содержать версию фильма без цензуры (118 минут) и бонусный материал (11 тизеров и трейлеров). В обычный DVD войдёт урезанная версия (116 минут), без бонусного материала.

MAYHEM Biopic Lords Of Chaos To Arrive On Blu-Ray / DVD Combo And DVD In May





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