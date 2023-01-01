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Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса



Attila Csihar поделился своими воспоминаниями о событиях, предшествовавших убийству Евронимуса, и его последствиях, которые в итоге привели к тому, что в 1997 году состав MAYHEM был восстановлен без вокалиста венгерского происхождения:



«То, что это произошло уже 30 лет назад, просто безумие. Вот как было дело. Я по сути просто проходил мимо. Если вспомнить, то я был там в Норвегии лишь две недели. В это же время я жил у Евронимуса и Варга. Мы были друзьями. Я был очень хорошим другом Евронимуса. Он был моим лучшим другом в группе. Он связался со мной и пригласил спеть для MAYHEM. Мы тусовались вместе и говорили о том, что нам делать, о будущем. Мы также говорили об идеологии и направлении музыки. У него были разные идеи. Мне нравилась его коллекция пластинок. У него была потрясающая коллекция TANGERINE DREAM. Я был поражён, что ему нравится электронная музыка. Потом, когда я познакомился с Варгом, оказалось, что он тоже увлекается электронной музыкой. Странное дело. Ему нравилась моя группа PLASMA POOL. Это была докомпьютерная электронная музыка. Это была другая эпоха электронной музыки, когда ещё не было компьютеров. Это было сложно. Мне это нравилось. Это был мрачный проект в стиле дарк-электро, и Варгу он понравился.



Евронимус был очень заинтересован в том, чтобы я спел на пластинке MAYHEM. Но его другой интерес заключался в том, чтобы выпустить материал [группы Csihar'а] TORMENTOR. Он считал важным выпустить эту пластинку, поскольку мы не могли выпустить её в коммунистической Венгрии. Я принёс ему мастер-ленту и DAT-кассету. Потом Варг очень проникся музыкой. Не знаю, была ли это уже их конкуренция, но он сказал: "Я хочу PLASMA POOL, чувак. Ты должен выпустить альбом вместе со мной". Я ответил: "Конечно". Я был так счастлив, что мой материал будет выпущен. Мы говорим о самом начале 90-х годов, когда выпустить что-то было сложно. Не было никаких компакт-дисков. Они появились за пару лет до всего этого. Было сложно получить хороший контракт или что-то выпустить. Я разговаривал с Варгом и Евронимусом. Вот что я вам скажу: они говорили со мной друг против друга. Варг сказал: "Тебе не кажется, что он немного странный?" Я пошутил. Потом мы смеялись. В то же время Евронимус сказал: "Тебе не кажется, что он странный?" Тогда я пошутил ещё раз. [Смеётся]. В итоге я подумал: "Ребята, я же не грёбаный священник. Может, вам стоит поговорить?" Всё было не так уж плохо. Всё выглядело вовсе не так уж плохо. Было небольшое напряжение, но я думал, что это нормально. Напряжение копилось годами до того. [Предыдущий вокалист MAYHEM] Dead [Пер Ингве Олин] покончил жизнь самоубийством. Все эти неприятности, все эти поджоги церквей. Это была другая эпоха. Они на$$$ли христианские группы и в ответ на это на$$$ли магазин Евронимуса, так что он был полон всего этого иисусова дерьма. Это была другая эпоха. Они вкладывали все свои силы — Евронимус занял деньги у своего отца, чтобы оплатить студию Grieghallen, которая была очень дорогой. Я был поражён. Но я никогда не думал, что ситуация с Варгом и Евронимусом зайдёт так далеко».



Затем Cishar рассказал о периоде после завершения работы над "De Mysteriis Dom Sathanas" и о своей неспособности связаться с товарищами по группе MAYHEM в течение лета 1993 года:



«Я всегда общался с Евронимусом. Внезапно наступило лето. У меня были контакты Евронимуса, [гитариста MAYHEM] Blackthorn [Snorre Ruch'а] и Варга. Единственный телефон, которого у меня не было, — это телефон [барабанщика MAYHEM] Jan'а Axel'a [Blomberg'a]. Время от времени я разговаривал с Евронимусом. И вдруг я не смог до них дозвониться. Я подумал: "Ну и ладно". Я понял, что не могу ни до кого дозвониться, но на дворе всё ещё было лето. Я подумал, что ничего страшного — может быть, они вернутся в сентябре, и мы посмотрим, что из этого получится. Но уже в октябре я спрашивал себя: "Что за хрень происходит?" Но я не слишком нервничал. Я думал: "Альбом должен выйти". Было странно, что мы не общались. Потом ко мне в Венгрию приехал мой друг. Он спросил: "Ты же играл с MAYHEM?" Я ответил: "Да". Он сказал: "Я только что прочитал в новостях в одном металлическом журнале из Венгрии. Там есть очень маленькая заметка о том, что басист убил гитариста". Я такой: "Чувак. Ты всё неправильно понял. Это не басист. Это вокалист покончил с собой". Тогда мой друг сказал: "Я не знаю. Я именно это прочитал". Журнала у него не было. Я подумал: "Нихрена себе. Что это за бред?" Я пошёл и купил журнал. Когда я прочитал его, я не мог поверить своим глазам. Типа: "Что? Потом я начал думать: "Чёрт. Может быть, именно поэтому я не получаю никаких известий [смеётся]"».







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