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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 17
*Новое видео SCORPIONS 14
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
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*

Mayhem

*



3 мар 2022 : 		 Альбом MAYHEM вышел на кассете

14 янв 2022 : 		 GAAHL исполняет песню MAYHEM

6 авг 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

2 июл 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

24 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

23 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

18 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

13 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

10 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

4 июн 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

11 май 2021 : 		 Новый ЕР MAYHEM выйдет летом

19 апр 2021 : 		 MAYHEM получили награду

30 ноя 2020 : 		 Вокалист MAYHEM выпустил масло

30 авг 2020 : 		 Барабанщик MAYHEM: «Блэк-металл для меня — это осознание себя»

14 апр 2020 : 		 Гитарист MAYHEM: «У нас долги на 75 косых»

29 мар 2020 : 		 Видео с выступления MAYHEM в 2000

13 мар 2020 : 		 Тур MAYHEM и ABBATH отменен

27 дек 2019 : 		 NECROBUTCHER из MAYHEM о фильме "Lords Of Chaos"

8 ноя 2019 : 		 Новое видео MAYHEM

21 окт 2019 : 		 Новая песня MAYHEM

28 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MAYHEM

12 сен 2019 : 		 Репетиции MAYHEM выйдут на виниле

31 авг 2019 : 		 Новая песня MAYHEM

26 авг 2019 : 		 Оформление нового альбома MAYHEM

15 авг 2019 : 		 Детали нового альбома MAYHEM

9 май 2019 : 		 Новый альбом MAYHEM выйдет в октябре
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Альбом MAYHEM вышел на кассете



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Time To Kill Records первого марта на кассете выпустили альбом MAYHEM Esoteric Warfare:

Side Astatium
“Watchers”
“Psywar”
“Trinity”
“Pandaemon”
“MILAB”

Side Bohrium
“VI.Sec.”
“Throne Of Time”
“Corpse Of Care”
“Posthuman”
“Aion Suntelia” 

MAYHEM вЂ“ Time To Kill Records To Reissue Esoteric Warfare On Cassette




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