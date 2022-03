сегодня



Альбом MAYHEM вышел на кассете



Time To Kill Records первого марта на кассете выпустили альбом MAYHEM Esoteric Warfare:



Side Astatium

“Watchers”

“Psywar”

“Trinity”

“Pandaemon”

“MILAB”



Side Bohrium

“VI.Sec.”

“Throne Of Time”

“Corpse Of Care”

“Posthuman”

“Aion Suntelia”







