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Вокалист MAYHEM выпустил масло



Вокалист MAYHEM Attila Csihar объявил о выпуске CBD-масла "Attila's Life Eternal".



Масло CBD (каннабидиол) представляет из себя один из видов каннабиноидов, которые являются химическими веществами, естественным образом присутствующими в растениях марихуаны. Однако CBD не создает эффекта накурки или какой-либо формы интоксикации, вызванной другим каннабиноидом, известным как THC. Масло CBD было изучено на предмет его потенциальной роли в ослаблении симптомов многих распространённых проблем со здоровьем, включая тревогу, депрессию и болезни сердца.



Csihar, долгое время куривший марихуану, заметил положительное влияние масла во время наступления глобальной пандемии.



«У меня был небольшой перерыв в курении травы с тех пор, как вспыхнуло это бедствие COVID-19, и с тех пор я употребляю только CBD. Впервые я попробовал CBD пару лет назад и узнал много о влиянии этого препарата на физическое и психическое здоровье. Оно помогает мне заснуть, уменьшает беспокойство и стресс и в целом позволяет ощущать себя лучше без каких-либо психических последствий — ты не накуриваешься и ничего такого. Я всё ещё могу наслаждаться преимуществами конопли, не теряя фокуса и не будучи прибитым ленью».



В связи с тем, что COVID-19 отменил все гастрольные планы на обозримое будущее, Attila решил воплотить то, что откладывал в течение последних лет:



«Когда я впервые начал использовать CBD, я получил его от моих друзей, которые основали компанию в Венгрии. У меня тогда была идея создать свой собственный бренд, но у меня никогда не было времени на это. Этот год оказался совершенно иным, и я сразу же начал работать над этой идеей с ними. Потребовалось некоторое время, чтобы придумать свой бренд, чтобы сделать моё личное масло CBD на 6,66 %. Нам нужны были дополнительные разрешения от венгерских государственных департаментов, организаций здравоохранения, пищевых компаний и т. д. Конечно, всё должно было быть на 100 % легально».



Csihar принимал участие на каждом этапе процесса создания "Life Eternal", начиная с фактического сбора урожая растений.



«У нас более пятидесяти гектаров земель, засеянных лечебной марихуаной, здесь, в Венгрии! Мы собрали тонны сорняков! Было так удивительно и прекрасно являться частью этого процесса! Наша медицинская марихуана производится из тщательно отобранных семян и высаживается особым образом. Крайне важно иметь специальные растения медицинской марихуаны, которые имеют почти нулевое содержание THC, но при этом содержат все остальные полезные ингредиенты».



«Исключительно важное значение имеет 100 % натуральный состав "Life Eternal". "Attila's Life Eternal" не продукция грязной аптечной индустрии. Моё сырое масло CBD на 100 % натуральное и биологически чистое, из специальных растений каннабиса. Есть много дерьмовых масел CBD, но качество здесь совсем другое! Сырое масло является неотъемлемой частью и поступает непосредственно из растения и содержит не только CBD, но и все остальные полезные натуральные ингредиенты, полученные из этого растения. "Life Eternal" — одно из самых качественных масел CBD, которое вы можете найти на рынке!.



Я не такой уж и суперздоровый парень, но даже когда я принимал лекарства, я всегда принимал много дополнительных витаминов, таких как кальций и магний, чтобы уменьшить вред, наносимый моему телу. Я всегда верил в сохранение равновесия в жизни в целом. Если ты отравляешь себя, хорошо дать что-то и другой стороне; чтобы всё уравновесить. Я знаю, что CBD — это очень хорошая и полезная вещь для всей вашей системы в целом. Не умирай больным, умри здоровым!»







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