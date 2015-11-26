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Mayhem

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15 янв 2019 : 		 Трейлер к биопику MAYHEM

12 дек 2018 : 		 Переиздание MAYHEM доступно для прослушивания

11 окт 2018 : 		 Переиздание MAYHEM выйдет в декабре

4 авг 2018 : 		 Бокс-сет MAYHEM выйдет осенью

28 янв 2018 : 		 Видео с выступления MAYHEM

31 янв 2017 : 		 Концертный релиз MAYHEM выйдет весной

22 дек 2016 : 		 Новый концертный релиз MAYHEM доступен для прослушивания

7 дек 2016 : 		 Концертный релиз MAYHEM выйдет зимой

22 ноя 2016 : 		 Гитарист MAYHEM о клипе METALLICA

1 июл 2016 : 		 MAYHEM "медленно" готовят материал для нового альбома

29 мар 2016 : 		 MAYHEM выступили с тремя бывшими участниками

19 мар 2016 : 		 MAYHEM выступят с классическим вокалистом

5 янв 2016 : 		 MAYHEM планируют возврат к корням

13 окт 2015 : 		 Концертный релиз MAYHEM выйдет в ноябре

22 май 2014 : 		 Видео с выступления MAYHEM

30 апр 2014 : 		 Новая песня MAYHEM

9 апр 2014 : 		 Новая песня MAYHEM

20 мар 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MAYHEM

7 мар 2014 : 		 MAYHEM отметят юбилей в Осло

19 фев 2014 : 		 Новая песня MAYHEM

14 ноя 2013 : 		 MAYHEM сводят новый альбом

2 июл 2013 : 		 Видео полного концерта MAYHEM

7 фев 2013 : 		 MAYHEM: интервью во время морского круиза Barge to Hell

29 сен 2012 : 		 MAYHEM в студии

16 авг 2012 : 		 MAYHEM работают над новым материалом

1 апр 2012 : 		 Легенда блэк-металла может стать эмблемой норвежской авиакомпании
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Трейлер к биопику MAYHEM



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Новый трейлер к биопику MAYHEM, съёмками которого занимался Jonas Åkerlund (Metallica, Rammstein и другие), доступен для просмотра ниже. Выход в прокат намечен на 8 февраля.

MAYHEM - Fourth Video Trailer For Upcoming Lords Of Chaos Biopic Streaming








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КомментарииСкрыть/показать 6 )

SideshowBob


15 янв 2019, 14:50		Охренеть!

Dr_Sexy


15 янв 2019, 15:40		Богемная рапсодия ВСЁ!

ВоваУпоров


15 янв 2019, 15:49		Я думал он уже вышел. Ладно. Порвут очко они рапсодии.
Вот Калкин тру!

Alex-DIO2


15 янв 2019, 16:05		Интересно будет глянуть, даже Варг записал видео, в котором вещает про фильм (на юутубе можно найти)
PS Джек Килмер - сын Вэла Килмера ( который Джима Моррисона играл)

vobk


15 янв 2019, 17:41		я даже залогинился спустя черт знает сколько лет. поискал на ютубе мнение Варга по поводу данной картины - негативное. Также он говорит что Mayhem и Darkthrone тоже отказали в использовании их музыки в фильме и рекомендует не смотреть его. Я лично смотреть буду, но боюсь говно сделают

ВоваУпоров


15 янв 2019, 19:20		Главное чтобы тру было


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