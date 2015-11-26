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Трейлер к биопику MAYHEM



Новый трейлер к биопику MAYHEM, съёмками которого занимался Jonas Åkerlund (Metallica, Rammstein и другие), доступен для просмотра ниже. Выход в прокат намечен на 8 февраля.



















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