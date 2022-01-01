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Переиздание MAYHEM выйдет весной



27 мая тиражом 666 копий будет выпущено виниловое издание демо MAYHEM "Pure Fucking Armageddon". Оно будет издано с оригинальным оформлением и новой версии звучания с кассеты.







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