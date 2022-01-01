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*Новое видео RAMMSTEIN 31
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 22
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*Новое видео RAMMSTEIN 31
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 22
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 13
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
[= ||| все новости группы



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Mayhem

*



3 май 2022 : 		 Переиздание MAYHEM выйдет весной

3 мар 2022 : 		 Альбом MAYHEM вышел на кассете

14 янв 2022 : 		 GAAHL исполняет песню MAYHEM

6 авг 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

2 июл 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

24 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

23 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

18 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

13 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

10 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

4 июн 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

11 май 2021 : 		 Новый ЕР MAYHEM выйдет летом

19 апр 2021 : 		 MAYHEM получили награду

30 ноя 2020 : 		 Вокалист MAYHEM выпустил масло

30 авг 2020 : 		 Барабанщик MAYHEM: «Блэк-металл для меня — это осознание себя»

14 апр 2020 : 		 Гитарист MAYHEM: «У нас долги на 75 косых»

29 мар 2020 : 		 Видео с выступления MAYHEM в 2000

13 мар 2020 : 		 Тур MAYHEM и ABBATH отменен

27 дек 2019 : 		 NECROBUTCHER из MAYHEM о фильме "Lords Of Chaos"

8 ноя 2019 : 		 Новое видео MAYHEM

21 окт 2019 : 		 Новая песня MAYHEM

28 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MAYHEM

12 сен 2019 : 		 Репетиции MAYHEM выйдут на виниле

31 авг 2019 : 		 Новая песня MAYHEM

26 авг 2019 : 		 Оформление нового альбома MAYHEM

15 авг 2019 : 		 Детали нового альбома MAYHEM
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|||| сегодня

Переиздание MAYHEM выйдет весной



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27 мая тиражом 666 копий будет выпущено виниловое издание демо MAYHEM "Pure Fucking Armageddon". Оно будет издано с оригинальным оформлением и новой версии звучания с кассеты.

MAYHEM's 1986 Demo To Be Reissued On Limited Edition Vinyl; Features New Tape Source Transfer




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