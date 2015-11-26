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GAAHL исполняет песню MAYHEM



В 2021 году Mayhem были включены в норвежский Зал славы Rockheim вместе с кроссовер-артистом Casino Steel и поп/ска-дуэтом The Monroes. Rockheim — это национальный музей, расположенный в Тронхейме, который посвящён поп- и рок-музыке, начиная с 1950 года. Ироничный факт, что Mayhem теперь делят место признания рядом с такими группами, как A-HA и TNT, должен заставить вас лукаво улыбнуться. Новость о том, что Mayhem были выбраны жюри из 250 инсайдеров для награждения, была объявлена в марте 2021 года. Прошлогодняя церемония была записана 8 и 9 сентября.



Впервые церемония была показана в виде 60-минутной программы вечером 29 декабря (CET) на NRK1 — главном телеканале государственной Норвежской вещательной корпорации. Ведущим передачи был музыкант американского происхождения Thomas Seltzer, он же "Happy-Tom" из группы Turbonegro. ("Necrobutcher", Jørn Stubberud — басист и сооснователь Mayhem знаком с Seltzer'ом с 1983 года). Утверждение Seltzer'а о том, что Mayhem — это, возможно, самый масштабный культурный экспорт Норвегии со времен Гамсуна, Грига и Мунка, может показаться напыщенной лестью. Тем не менее, это утверждение звучит довольно часто. Говорят даже, что современные норвежские дипломаты иногда изучают начальную историю блэк-металла, чтобы лучше выполнять свои должностные обязанности. С тех пор как Mayhem образовались в Ски в 1984 году, они стали, пожалуй, самой почитаемой блэк-металл-группой всех времён.



На церемонии введения в список зала славы Necrobutcher был в сопровождении своих нынешних коллег по группе — гитариста "Ghul", уроженца Великобритании Charles'a Hedger'a; гитариста "Teloch", Morten'a Bergeton'a Iversen'a, и барабанщика "Hellhammer" — Jan'a Axel'a Blomberg'a, который является членом Mayhem с 1988 года. Однако вокалист группы, уроженец Венгрии Attila Csihar, отсутствовал. Четыре инструменталиста Mayhem наблюдали за тем, как звёздный состав исполняет их классическую песню "Freezing Moon" (видео доступно ниже). Gaahl, который также является владельцем галереи и художником, безусловно, обладает завораживающим сценическим образом подлинного артиста. К экс-вокалисту Gorgoroth присоединились Anders Odden из Cadaver, Samoth и Trym Torson из Emperor, а также Snorre Ruch из Thorns, который придумал некоторые риффы для "De Mysteriis Dom Sathanas" (1994), переделал тексты в песни и репетировал их с Attila. (Snorre, который когда-то выступал в качестве второго гитариста Mayhem, почти стал постоянным членом группы в 90-х годах. К сожалению, вместо этого Snorre был арестован за то, что вместе с Varg'ом Vikernes'ом поехал в Осло, где его компаньон убил Евронимуса. Впрочем, по утверждению Varg'а, Snorre просто хотел показать Евронимусу свои риффы).



Это единственное исполнение супергруппы особенно значимо в свете того, что текст песни "Freezing Moon" был написан бывшим вокалистом Mayhem "Dead" Пером Ингве «Пелле» Охлином в 1988 году. Студийная версия Пелле была выпущена вместе с "Carnage" в составе альбома-компиляции в 1991 году на шведском лейбле CBR. Mayhem выпустили песни Пелле "Freezing Moon" и "Carnage" в качестве сингла в 1996 году. Альбом "Live in Leipzig" (1993), который был записан в 1990 году, является ещё одним отличным примером "Freezing Moon" с вокалом Пелле. Во время съёмок документального фильма "Det Svarte Alvor" (1994) Hellhammer утверждал, что "Freezing Moon" заставляет людей слушать эту песню и покончить жизнь самоубийством, подчеркнув, что «Он [Dead] был довольно специфическим человеком». Во время интервью для Slayer Mag Dead, с другой стороны, просто сказал Evil из Marduk: «В основном они [будущие тексты De Mysteriis Dom Sathanas] связаны с тем, что я чувствую, когда пишу их». Хотя 22-летний швед покончил жизнь самоубийством 8 апреля 1991 года, новатор и муза навсегда изменили как сущность Mayhem, так и ход развития блэк-металла в целом.

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